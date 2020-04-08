اللجنة التنفيذية تصدر قراراً بتشكيل «لجنة الشكاوى والتظلمات» في إمارة أبوظبي

أصدرت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتشكيل لجنة الشكاوى والتظلمات برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

ونص القرار على عضوية كل من القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وكيل دائرة الإسناد الحكومي، مدير عام مكتب أبوظبي التنفيذي، وممثل من دائرة البلديات والنقل لا يقل عن درجة مدير تنفيذي.

يتضمن نطاق عمل لجنة الشكاوى والتظلمات، النظر في الشكاوى والتظلمات كافة المقدمة على الجهات والشركات الحكومية، باستثناء الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالموارد البشرية وشؤون الموظفين.

وحدد القرار اختصاصات اللجنة في النظر والبت في الشكاوى والتظلمات المقدمة من الأفراد والشركات والمقاولين على الجهات والشركات الحكومية، والوقوف على أسباب الشكاوى، وتوجيه الجهات لحلها ومتابعة أدائها وتشكيل لجان أو فرق عمل من الجهات الحكومية أو خارجها لدراسة مواضيع محددة ومتابعة أعمالها.

وحدد القرار اختصاصات اللجنة أيضاً في إحالة بعض المواضيع لأي من الجهات الحكومية أو اللجان الفرعية الأخرى لدراستها وإبداء الرأي فيها، كما يحق للجنة عند نظرها للشكاوى إحالة الموظفين المتسببين في موضوع الشكوى للتأديب وفق النظم المتبعة، وذلك في حال ثبوت إهمالهم أو تقصيرهم، علاوة على أية مهام أخرى تكلف بها من قبل اللجنة التنفيذية.