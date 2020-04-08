اللجنة التنفيذية تصدر قراراً بتشكيل "لجنة جودة الحياة" في إمارة أبوظبي

أصدرت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتشكيل لجنة جودة الحياة، برئاسة رئيس دائرة تنمية المجتمع.

ونص القرار على عضوية كل من رئيس دائرة الصحة، رئيس دائرة التعليم والمعرفة، وكيل دائرة تنمية المجتمع، وكيل دائرة الثقافة والسياحة، وكيل دائرة الإسناد الحكومي، مدير عام القيادة العامة لشرطة أبوظبي وممثل من دائرة البلديات والنقل بدرجة لا تقل عن مدير تنفيذي.

تشرف لجنة جودة الحياة على شؤون المجتمع كافة في الإمارة، في مجالات التعليم، والصحة، والزراعة، والرياضة، والإسكان، والموارد البشرية والتوطين، والعدل والأمن والسلامة، والأسرة والطفولة، والمعاشات، والثقافة، وأي مجالات أخرى تحددها اللجنة التنفيذية.

وحدد القرار اختصاصات اللجنة في الإشراف على ومتابعة مؤشرات جودة الحياة في إمارة أبوظبي ووضع الخطط اللازمة لتحسينها مع الجهات المعنية والإشراف على تنفيذ هذه الخطط، والبت في المناقصات والممارسات والأوامر المباشرة والأوامر التغييرية والأعمال الإضافية وغرامات التأخير والدفعات المستحقة للمقاولين والاستشاريين في عقود النفقات التشغيلية وفي حدود نصابها المالي البالغ 250 مليون درهم.

تتضمن اختصاصات اللجنة كذلك التأكد من تنفيذ السياسات العامة والخطط الاستراتيجية الشاملة المعتمدة من المجلس التنفيذي وتقييمها بشكل دوري، إضافة إلى مراجعة السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والبرامج ورفعها إلى اللجنة التنفيذية.

وتعمل اللجنة أيضاً على اقتراح المبادرات والسياسات لتطوير المجالات التي تشرف عليها ورفعها إلى اللجنة التنفيذية ومراقبة وتقييم أداء الجهات الحكومية في المجالات التي تشرف عليها من حيث تنفيذ التشريعات والاستراتيجيات والأهداف والبرامج والخدمات والميزانيات وقرارات المجلس التنفيذي ولجانه بشكل دوري، واتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان تحقيق أهدافها.