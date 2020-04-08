أمين الأميري: الإمارات أبهرت العالم في تعاملها مع أزمة «كورونا»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكد الدكتور أمين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، أن العاملين الصحيين يقدمون جهداً كبيراً ومقدراً ويقودون الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، مشيراً إلى أن الكوادر الطبية بدولة الإمارات قدمت في هذه الأزمة العالمية أنموذجاً واضحاً لما يتمتع به القطاع الصحي بالدولة من إمكانيات وقدرات متميزة وهائلة.

وقال الأميري، تعليقاً على الاحتفال باليوم العالمي للصحة الذي يصادف السابع من أبريل من كل عام: «الكوادر الطبية بالدولة تعمل يداً بيد في هذه الظروف الاستثنائية وتضحي في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة مجتمع دولتنا الحبيبة».

وأضاف: «أنهم يعملون بكل جهد وإخلاص معاً في القطاعين الحكومي والخاص وباختلاف التخصصات من ممارسي المهن الطبية والصحية، ويكثفون الجهود في مواجهة الوضع الراهن، لذلك هم يستحقون الشكر والثناء، على ما يبذلونه من جهود استثنائية»، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة يقوم بها العاملون الصحيون والموظفون والمتطوعون، وأيضاً الشركات الدوائية العالمية والمحلية ومصانع الأدوية، وهو ما جعل المنظومة تتميز بالتكامل والتنوع وتوزيع المهام والاختصاصات.

وذكر الأميري، أن دولة الإمارات «أنموذج عالمي ومثال فريد من نوعه» في مواجهة فيروس «كورونا» والتعامل مع تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن أنموذج الإمارات يؤرخ ويبرز تلاحم الحكومة ممثلة في القطاعات المعنية مع الشعب، فالطرفان يداً بيد في مواجهة هذا المرض والوضع الاستثنائي.

وقال: «منظمة الصحة العالمية وصفت تعامل دولة الإمارات مع أزمة فيروس « كورونا» العالمية، بأنها أنموذج عالمي متميز يحتذى به، كما تحدث عن ذلك العديد من الدول المتقدمة، فالإمارات أبهرت العالم بتعاملها داخلياً وخارجياً مع أزمة «كورونا».

وأضاف الأميري: «الإمارات لم تنس الدول الأخرى، فسارعت بمد يد العون للشعوب الأخرى، وقدمت المساعدة للعديد من دول العالم، بشهادة قيادات وحكومات هذه الدول الصديقة والشقيقة»، لافتاً إلى أن الإمارات كانت في طليعة دول العالم المتقدم للوقوف مع الدول الأخرى في هذه المحنة الصعبة والمهمة الكبيرة للتصدي لفيروس «كورونا» المستجد، مؤكداً أن القيادة الرشيدة بدولة الإمارات تضع صحة الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتعمل على توفير الغذاء والدواء وتعتبره المحور الأساسي لدعم الإنسان في مثل هذه الأوقات الاستثنائية.