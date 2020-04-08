«الصحة»: استمرار خدمة البرنامج الوطني للتحصين

سامي عبد الرؤف (دبي)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، استمرارية خدمة البرنامج الوطني للتحصين، خلال الوضع الحالي مع الإجراءات الوقائية للتعامل مع فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدة أهمية ضمان تقديم واستمرارية الخدمات الوقائية الأخرى من أجل الصحة العامة، كخدمة تقديم البرنامج الوطني للتحصين.

وأصدر الدكتور حسين الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات والصحة العامة، رئيس اللجنة الوطنية لتطبيق اللوائح الصحية ومكافحة الجائحات، التعميم رقم 566/ 2020، والذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، يتضمن 4 إرشادات وقائية واحترازية، هي: توفير مداخل ومخارج مخصصة لدخول وخروج المتقدمين لخدمة التطعيم، والتأكد من عدم مخالطتهم للمرضى الآخرين، أو تخصيص عيادات منفصلة تماماً لتقديم خدمة التطعيم.

كما تتضمن الإجراءات، إعطاء مواعيد لتقديم خدمة التطعيمات للمراجعين، ومتابعة الحالات المتأخرة حسب سياسة نظام الأطفال المتأخرين عن التطعيمات، وعلى العاملين الصحيين اتباع إجراءات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى المحافظة على مسافة التباعد الجسدي من الاستقبال إلى نهاية رحلة المتعامل.

وفي سياق متصل، أصدر الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، تعميماً آخر إلى مديري المنشآت الصحية الخاصة، للتأكيد على استمرارية خدمة التطعيم في إطار برنامج التحصين، مع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية في ظل الوضع الراهن.

وأكد الأميري، أهمية استمرارية التحصين والشراكة الاستراتيجية والمسؤولية المجتمعية للقطاع الصحي الخاص في المشاركة بجهود الدولة في حماية وتعزيز صحة المجتمع، ولضمان تقديم واستمرارية الخدمات الوقائية من أجل المصلحة العامة بالدولة لخدمة برنامج التحصين الوطني، جنباً إلى جنب مع مكافحة فيروس «كورونا» المستجد.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تمديد تأجيل كافة علاجات وعمليات الأسنان غير الطارئة أو المخطط لها مسبقاً، أو علاجات الأسنان للأشخاص الذين يعانون أعراضاً تنفسية، كالعطس أو السعال أو الرشح.. إلخ، حتى إشعار آخر.

وعممت الوزارة على المنشآت الصحية الخاصة، قرارها، مؤكدة أهمية الالتزام بذلك استناداً إلى الظروف الحالية والشراكة الاستراتيجية والمسؤولية المجتمعية للقطاع الصحي الخاص في حماية وتعزيز صحة المجتمع.