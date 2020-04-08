«تنفيذية أبوظبي» تصدر قراراً بتشكيل «لجنة البنية التحتية» في الإمارة

أصدرت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتشكيل لجنة البنية التحتية برئاسة رئيس دائرة البلديات والنقل.

ونص القرار على عضوية كل من رئيس دائرة الطاقة، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، وكيل دائرة البلديات والنقل، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار ومدير عام مركز النقل المتكامل.

وتشرف لجنة البنية التحتية على شؤون البنية التحتية في الإمارة كافة في مجالات الشؤون البلدية، والبيئة، والنفايات، والنقل، والمشاريع الرأسمالية الحكومية، ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص، والتخطيط والتطوير العمراني، والطاقة، وأية مجالات أخرى تحددها اللجنة التنفيذية.

وحدد القرار اختصاصات اللجنة في البت في طلبات تعديل نطاق ودمج المشاريع الرأسمالية المعتمدة - قبل طرح المناقصة أو إصدار أوامر المباشرة والبت في المناقصات والممارسات والأوامر المباشرة والأوامر التغييرية والأعمال الإضافية في عقود المشاريع الرأسمالية وعقود النفقات التشغيلية، في حدود نصابها المالي البالغ 250 مليون درهم.

كما تختص اللجنة بالموافقة على تعديل أو إضافة نطاق المشاريع الرأسمالية المعتمدة على ألا تتجاوز تكلفتها 25% من قيمة الميزانية المعتمدة للمشروع وفي حدود نصابها المالي، والبت في الدفعات المستحقة للمقاولين والاستشاريين والتسويات النهائية والإعفاء من غرامات التأخير في حدود نصابها المالي.

وتختص اللجنة أيضا باعتماد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حدود نصابها ووفق الميزانية المعتمدة، والتأكد من تنفيذ السياسات العامة والخطط الاستراتيجية الشاملة المعتمدة من المجلس التنفيذي وتقييمها بشكل دوري.

وتختص اللجنة كذلك بمراقبة وتقييم أداء الجهات الحكومية في المجالات التي تشرف عليها اللجنة من حيث تنفيذ التشريعات والاستراتيجيات والأهداف والبرامج والخدمات والميزانيات وقرارات المجلس التنفيذي ولجانه بشكل دوري، واتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان تحقيق أهدافها ورفع تقرير ربع سنوي إلى اللجنة التنفيذية.