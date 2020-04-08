تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، توزع المؤسسة 42001 ألف طرد غذائي «الروشن الرمضاني» على الأسر المسجلة لدى وزارة تنمية المجتمع في أنحاء الدولة كافة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الخامس عشر من أبريل الجاري.

وتوقع مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أن يصل عدد المستفيدين من الطرود الغذائية إلى 42001 ألف شخص. وقال إن هذه المبادرة الخيرة في شهر الخير تأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وذلك بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع لدعم الأسر المسجلة في الوزارة، والوقوف إلى جانبها في هذه الظروف الاستثنائية، وأهمية الالتزام بالتعليمات الحكومية فيما يخص بقاء أفراد المجتمع في المنازل، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لضمان سلامة أفراد المجتمع للحد من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «خليفة الإنسانية» توزع 42 ألف طرد غذائي على الأسر المسجلة في «تنمية المجتمع» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.