طحنون بن محمد يتبرع بـ 25 مليون درهم لـ «معاً نحن بخير»

أبوظبي (الاتحاد) تبرع سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، بـ 25 مليون درهم لصالح برنامج «معاً نحن بخير» الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية «معاً».

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر حسابه في «تويتر» إن هذه المساهمة من سموه تأتي تعزيزاً لتضامن المجتمع في ظل الأوضاع الصحية والاقتصادية الراهنة.

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