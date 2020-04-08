حمدان بن زايد: كل التقدير للعاملين في القطاع الصحي

أبوظبي (الاتحاد) وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة الشكر والتقدير للعاملين في القطاع الصحي الذين يقفون في الصفوف الأمامية مؤدين واجبهم بكل تفانٍ وإخلاص. وقال سموه، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تواصل الإمارات وعبر نظامها الصحي المتكامل جهودها من أجل مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وبمناسبة يوم الصحة العالمي نوجه الشكر والتقدير لأبنائنا وبناتنا والعاملين في القطاع الصحي الذين يقفون في الصفوف الأمامية مؤدين واجبهم بكل تفانٍ وإخلاص، حفظكم الله فأنتم فخرنا وعز لدولتنا الغالية».

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