16 منفذاً لتوزيع السلع الاستهلاكية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مبادرة تأمين وتوفير احتياجات سكان إمارة أبوظبي من المواد الاستهلاكية، توفر منافذ بيع في كافة مناطق الإمارة وبالقرب من مساكن المواطنين، حيث تم تخصيص 16 منفذاً لتوزيع السلع، مشيرة إلى مضاعفة مخصصات المواطنين الشهرية من السلع، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك في إحاطة إعلامية لشركاء المبادرة عبر برنامج «ستديو 1» على إذاعة أبوظبي أمس.

ويجري تنفيذ المبادرة التي تم إطلاقها 5 أبريل الجاري، بالتعاون بين دائرتي التنمية الاقتصادية، و«البلديات»، ومركز النقل المتكامل ومجموعة أغذية.

وتبدأ خطوات التنفيذ عقب الشراء الإلكتروني من جانب المستهلكين، ليتم توصيل السلع بصورة آمنة في فترة زمنية تستغرق فقط عملية تحميل البضائع والمسافة المقطوعة من المنفذ إلى سكن المشتري، وتتراوح من ساعة إلى ساعتين.

وقال محمد الرميثي، مدير إدارة الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: تأتي المبادرة تنفيذاً لتوجيهات القيادة في تأمين احتياجات سكان الإمارة بمختلف فئاتهم، وترجمة لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «الغذاء والدواء خط أحمر، ولا تشلون هم أبداً».

وأوضح أن المبادرة توفر خدمتين، الأولى تأمين المواد الاستهلاكية، وتوفيرها عبر منافذ بيع متعددة ومنتشرة في مناطق الإمارة، والثانية تتمثل في خدمة توصيل المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية بصورة آمنة وسريعة إلى المنازل.

وأكد توفر فرق عمل تعمل على مراقبة توفر السلع وأسعارها ومتابعة استمرار توازن السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة حال أي مخالفة.

وقال سلطان خلفان النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع عمليات البلدية الفرعية في دائرة البلديات والنقل: «لدينا 12 منفذاً في أبوظبي والبر الرئيس، إضافة إلى استخدام صالات الأفراح لفتح منافذ أكثر لتوزيع السلع الغذائية»، مشيراً إلى أن كل المناطق يتوفر بها حالياً منفذ بيع.

وأوضح أن خدمة التوصيل مجانية لكبار السن وأصحاب الهمم وبأسعار رمزية لباقي السكان، لافتاً إلى مضاعفة في المخصصات الشهرية للمواطنين من السلع الرئيسة بنسبة 100%، وأن الوقت المستغرق لتوصيل السلع عقب الشراء الإلكتروني يتمثل في فترة التحميل والمسافة التي تقطعها السيارة للوصول إلى سكن المشتري، وهي لا تزيد على ساعة.

توسع أغذية

من جهته، قال مبارك المنصوري الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية والمؤسسية لمجموعة «أغذية»: «ساعدتنا هذه الشراكات على النجاح أكثر في السوق»، موضحاً أن «أغذية» تعد مجموعة رائدة تعمل في ثلاثة قطاعات هي المياه والمشروبات وقطاع الأغذية والتصنيع والأعلاف الحيوانية، وأنها رائدة في السوق المحلية وتصدر منتجاتها لأكثر من 30 دولة حول العالم، ومنها دول الخليج العربي ومصر.

وشدد على سلامة الموظفين والمنتج وعمليات التوصيل، لافتاً إلى خطة توسع ستعلنها الشركة قريباً وافتتاح مراكز قربية من السكان، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، مشيراً إلى أن مجموعة أغذية وعلى غرار منافذ البيع الأخرى، مثل كارفور والجمعيات التعاونية واللولو وغيرها تقوم بتوفير تطبيق ذكي لعرض منتجاتها، بما يمكن المستهلك من اختيار المواد الاستهلاكية التي يرغب في اقتنائها، والدفع من خلاله.