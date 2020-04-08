مواطن يزرع القمح في العين

عمر الحلاوي (العين)

نجح المواطن علي طالب محسن العطاس، صاحب مزرعة في منطقة الخزنة بالعين، في أول محاولة لزراعة القمح بمزارع العين عبر الري بالتنقيط، ما حقق إنتاجاً وفيراً وعالي الجودة مقارنة مع المساحة المزروعة، وبتكلفة اقتصادية قليلة للغاية.

ويعتزم العطاس زيادة المساحة المزروعة 7 أضعاف في الموسم المقبل، لافتاً إلى أن زراعة القمح دائماً ما تكون في المساحات الواسعة وأغلبها بالري المطري.

وبدأ حصاد القمح في المزرعة أول أمس، حيث بدأت زراعته في شهر نوفمبر من العام الماضي، واستمر المحصول في النمو لمدة 4 شهور، ونجح في إنتاج وفير ونما الزرع بشكل جيد، لم تتخلله مشاكل أو آفات زراعية، وكان الإنتاج نظيفاً للغاية، والسنابل ممتلئة بالحبوب.

وقال علي العطاس، إن الموسم التجريبي الأول لزراعة القمح يعتبر ناجحاً والأول على مستوى مزارع المواطنين في مدينة العين، حيث تأتي التجربة للتأكد من ملاءمة الأجواء في المنطقة لزراعة القمح وعدم وجود آفات تصيبه، وقد تأكد في المحاولة التجريبية الأولى خلو المحصول من الأمراض والآفات، والحبوب التي استخدمت في الزراعة من النوعية الجيدة ما انعكس على الزراعة والإنتاج.

ولفت إلى أنه فكر في زراعة القمح لأنه يعتبر محصولاً استراتيجياً ورئيساً، الأمر الذي دفعه لتجربته في المنطقة، ويستخدم في أغلبية المأكولات الشعبية اليومية بالمنازل لتوفير احتياجات أسرته من عدة محاصيل وخضراوات للاكتفاء الذاتي من المحاصيل التي يزرعها بنفسه، والاستمرار في الزراعة وزيادة الرقعة الزراعية بشكل أكبر بكثير بعد هذا الإنتاج لحبوب جيدة وقوية وكبيرة الحجم. وتوجد في المزرعة عدة محاصيل وخضراوات متنوعة، ولذلك فإن زراعة القمح جاءت ضمن زراعة جميع المحاصيل في المزرعة بوساطة الري بالتنقيط، ولم يشكل ذلك تكلفة إضافية تذكر، سوى شراء البذور الزراعية، كما يعتبر أضمن من شراء القمح المستورد لأنه معلوم المصدر ولم يستخدم فيه المبيدات أو الأسمدة الكيميائية، ويعتبر من الزراعة النظيفة التي يستخدمها للاكتفاء الذاتي والاستخدام المنزلي.