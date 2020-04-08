6 ملايين درهم مساهمات مجتمعية من سعيد وناصر الجنيبي

ناصر الجابري (أبوظبي)

قدم رجل الأعمال، سعيد عبدالله الجنيبي وشقيقه ناصر وأبناؤهما، مساهمات مجتمعية قيمتها 6 ملايين درهم، منها مليون درهم لبرنامج «معاً نحن بخير»، والذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية في أبوظبي، و5 ملايين درهم، دعماً للأسر المتعسرة بسداد قيمة تعليم أبنائهم خلال الفترة الراهنة، وذلك انطلاقاً من مفاهيم المسؤولية المجتمعية ولمساعدة المتأثرين والمتضررين من التحديات الحالية.

وقال سعيد عبدالله ناصر الجنيبي أحد الرموز التربوية في دولة الإمارات لـ«الاتحاد»: إن الدافع الحقيقي لهذه المساهمة، يتمثل في الرغبة لرد القليل من واجبنا تجاه هذا الوطن المعطاء، وتجاه قيادتنا الرشيدة التي حرصت على توفير كافة احتياجات ومستلزمات المواطنين والمقيمين، وأسست نهجاً حكيماً يقوم على إسعاد البشر، والسعي للارتقاء بكافة الخدمات الموجهة إليهم، والاستثمار في الكادر البشري وبناء الإنسان وغرس القيم الفاضلة والنبيلة، حتى أصبحت دولة الإمارات مثالاً عالمياً يحتذى به في الخير والسعادة ومد العون.

وأضاف الجنيبي: شكلت عبارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، «لا تشيلون هم»، مصدراً ملهماً لنا جميعاً، يجسد التكاتف المجتمعي الذي يرتبط به كل من يعيش على أرض دولة الإمارات، حيث رسخت كلمات سموه المبدأ الثابت لدولة الإمارات في دعم الشعوب، ومد يد العون للمحتاجين، وتقديم الجهود الممكنة كافة للتغلب على التحديات كافة.