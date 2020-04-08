عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع وزيرة خارجية كوريا الجنوبية جهود مواجهة «كورونا»

أبوظبي ( وام ) بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع معالي كانج كيونج واه وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك.

كما بحث سموه ومعاليها مستجدات أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وتأثيراته على مختلف دول العالم، بالإضافة إلى سبل تعامل البلدين مع هذا التحدي وأهمية التنسيق المشترك وتبادل الخبرات من أجل احتواء الأزمة وتجاوز تأثيراتها. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية، والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

وأثنى سموه على الإجراءات التي اتخذتها كوريا الجنوبية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي ساهمت في تراجع معدلات الإصابة، مشيراً إلى أهمية تعزيز قنوات التواصل والتعاون بين الدول وتضافر الجهود العالمية من أجل احتواء هذا أزمة كورونا.

وأشاد سموه بالتعاون القائم بين البلدين والذي يأتي تجسيداً لما يجمعهما من شراكة استراتيجية، مثمناً الدعم الذي تقدمه كوريا الجنوبية لدولة الإمارات لمواجهة فيروس كورونا.

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