هزاع بن زايد: قطاعنا الصحي أثبت جدارته

أبوظبي (الاتحاد) أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن القطاع الصحي في الإمارات أثبت جدارته في أزمة «كورونا»، وأنه معهم وبهم ستعبر الإمارات هذه المرحلة بنجاح. وقال سموه في تغريدة بـ «تويتر» بمناسبة يوم الصحة العالمي: «في يوم الصحة العالمي نتوجه بكل العرفان والتقدير للعاملين في المجال الصحي، فهم خط الدفاع الأول وأبطال مواجهة كورونا، كما نعتز بالقطاع الصحي في الإمارات الذي أثبت جدارته في هذه الأزمة.. ومعه وبه سنعبر هذه المرحلة بنجاح، ولنمد لهم يد العون بالبقاء في البيت واتباع طرق الوقاية الصحية».

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