«صحة دبي» تطلق تحدي #شكرًا_خط_دفاعنا_الأول

دبي (الاتحاد) انضمت هيئة الصحة بدبي إلى «تيك توك» لإطلاق تحدي #شكرًا_خط_دفاعنا_الأول، والذي يوفر منصة لمجتمع «تيك توك» في الإمارات للتعبير عن تقديرهم لجهود وتفاني العاملين في القطاع الطبي في مواجهة تفشي فيروس «كوفيد-19» في البلاد.

وقال عبدالله جمعة، مدير إدارة الاتصال في «صحة دبي»: «اتخذنا تدابير استباقية وشاملة لوقاية أفراد المجتمع من وباء «كوفيد-19»، بمساعدة فريقنا في جميع أنحاء الإمارات».

وتهدف الحملة التي ننظمها بالتعاون مع «تيك توك» لمواصلة رفع الوعي بهذا الفيروس والاحتياطات الواجب اتباعها لضمان الوقاية من الإصابة.

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