10 آلاف حاسوب من «صندوق الوطن»

أبوظبي (وام)

أعلن صندوق الوطن تقديم مساهمة نقدية بقيمة 12.5 مليون درهم بالشراكة مع شركة الدار العقارية التي ساهمت بمبلغ 5 ملايين درهم، وذلك لتوفير 10 آلاف جهاز حاسوب محمول دعماً مبادرة التعلم عن بُعد لدى وزارة التربية والتعليم لضمان استمرارية العملية التربوية.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أهمية تلاحم المجتمع في هذه الأوقات، والوقوف جنباً إلى جنب لدعم الجهود الوطنية في ظل الظروف الراهنة. وأشار معاليه إلى الدور الفعال لوزارة التربية والتعليم في تطبيق مبادرة التعلم عن بُعد ودعم الطلبة في مختلف إمارات الدولة بكل ما يحتاجون إليه لنجاح هذه المبادرة.

من جانبه، أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن هذه المرحلة التي نمر بها من تحديات نتيجة للظرف الصحي الاستثنائي تمخضت عن واقع وطني مطمئن ونموذج رائد من التلاحم والتآزر وتكاتف الجهود المؤسسية والفردية، وما لمسناه من مسؤولية مجتمعية أظهرت القوة المحركة والحقيقية في هذا الوطن، وهو ما يدعو للفخر والتفاؤل والمضي قدماً في خطط التطوير ومسيرة التنمية. وقال معاليه، إن رحلة التعليم متواصلة رغم هذا الطارئ، وهي نتاج رؤية استشرافية للمستقبل من قبل القيادة الرشيدة.

من جانبه، عبر طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية عن فخره بكون الشركة من أوائل الداعمين لصندوق الوطن، وجميع مبادراته التي تهدف إلى الارتقاء بالمجتمع وبناء جيل إماراتي قادر على التغلب على التحديات كافة وقيادة اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.

من جانبه، أكد أحمد محمود فكري مدير عام صندوق الوطن بالإنابة، أن هذه المبادرة التي ستوفر 10 آلاف حاسوب محمول لطلبة المدارس والجامعات في مختلف إمارات الدولة لمساعدتهم في استكمال مسيرتهم الدراسية تقوم على أساس الأهداف التي بني عليها صندوق الوطن والرامية إلى تمكين مواطني دولة الإمارات ومجتمعها من المساهمة في تقدم الوطن من خلال إتاحة الفرص لهم للنمو والتطور بأقصى طاقاتهم وإمكاناتهم.