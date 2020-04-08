الشيخة فاطمة تتبرع بـ25 مليون درهم لـ«معاً نحن بخير»

أبوظبي (الاتحاد) تبرعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بـ 25 مليون درهم لمصلحة برنامج «معاً نحن بخير»، الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» تعزيزاً لتضامن المجتمع، وفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

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