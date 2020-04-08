الامارات | «إسلامية دبي»: ضرورة التعامل مع الجهات المعتمدة بشأن توزيع الوجبات

شكرا لقرائتكم خبر عن «إسلامية دبي»: ضرورة التعامل مع الجهات المعتمدة بشأن توزيع الوجبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نوه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أفراد المجتمع بضرورة التعامل مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة في دبي بصفتها المعنية والمختصة بتوزيع الوجبات للعمال المتضررين جراء الوضع الحالي، بحيث يمكن لعمليات التبرع العشوائية أن تؤثر على الصحة والسلامة العامة، وأن الدائرة تعمل وفق معايير وممارسات معتمدة للإشراف على عمليات التوزيع للحفاظ على إجراءات السلامة.

وأوضح مدير إدارة المؤسسات الخيرية بالدائرة محمد مصبح ضاحي، إن الدائرة تشرف على عمليات توزيع الوجبات للعمال المتضررين من خلال التنسيق مع الجمعيات الخيرية المعتمدة والدوائر الحكومية المشاركة في عملية التوزيع، والتأكد من جودة الأطعمة ومطابقتها لاشتراطات الصحة والسلامة العامة، إلى جانب وصولها في الوقت المحدد.

وأضاف ضاحي أن عملية توزيع الوجبات حظيت بتفاعل إيجابي من المجتمع، إذ أبدى كثير من أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين رغبتهم في العمل التطوعي، الأمر الذي يعكس مدى إدراكهم للتحديات لمواجهة هذه المرحلة والتي تحتاج من الجميع البذل والعطاء والمسؤولية المشتركة، مؤكدا أن الدائرة تحرص على توفير معدات السلامة للمتطوعين، وتدريبهم على الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأشار إلى أن رغبة المجتمع المتزايدة في المساعدة ما هو إلا دليل على نبل عطاءهم الإنساني، موضحا أن الالتزام بالتوجيهات ضرورة ومسؤولية مجتمعية لضمان الصحة والسلامة العامة.