الامارات | بالفيديو.. 9 شروط لتوصيل الطعام إلى المنازل لمنع انتشار «كورونا»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت بلدية رأس الخيمة تسعة اشتراطات صحية للتوصيل الآمن للطعام للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وذكرت أنه ينبغي على موظف توصيل الطعام الالتزام بالاشتراطات الصحية الآمنة خلال التوصيل والتوقف فوراً عن العمل عند ظهور أعراض فيروس «كورونا»، ومراجعة أقرب مركز صحي وإبلاغ الجهات المعنية في حال كان هناك اختلاط مع أشخاص آخرين.
وأوضحت، أنه يجب التأكد من حصول موظف التوصيل على البطاقة الصحية المهنية التي تؤكد خلوه من الأمراض السارية، إضافة إلى ضرورة اعتماد مركبة أو دراجة نقل الأغذية من إدارة الصحة العامة قسم الرقابة الغذائية.
وأضافت أنه يجب التأكد من غسل وتعقيم اليدين من قبل موظف التوصيل قبل وبعد كل عملية توصيل مع تجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، كما يجب ترك مسافة كافية لا تقل عن متر ونصف المتر بين موظف التوصيل والمستلم للطلب، مع تجنب المصافحة أو التلامس عند الاستلام.
وأشارت إلى أهمية ارتداء موظف التوصيل للكمامة والقفازات ذات الاستخدام الواحد، وضرورة تنظيف وتعقيم صندوق حفظ الطعام بصورة دورية، سواء كان في المركبة أو الدراجة النارية، إضافة إلى حفظ وتوصيل الطعام في درجات حرارة معتمدة، والالتزام بإيصال الأطعمة بالسرعة القصوى اللازمة التي تحول دون فسادها أو تلوثها بالميكروبات.
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