الامارات | الإمارات تجري أكثر من نصف مليون فحص طبي لفيروس كورونا بأحدث التقنيات

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تجري أكثر من نصف مليون فحص طبي لفيروس كورونا بأحدث التقنيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت دولة الإمارات رقم قياسي في عدد الفحوصات الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد خلال فترة قصيرة، حيث تم إجراء 539,195 فحصا على مستوى الدولة .

مما يعكس حرص الدولة في مكافحة الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وقوة النظام الصحي وكفاءة الكوادر الطبية في الدولة .

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وكشف عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن انه سيتم خلال الفترة المقبلة مضاعفة عدد الفحوصات، توسيع دائرتها ونطاقها للكشف عن أي حالات"، واوضح ان " هذا الإجراء يتم من خلال تخصيص مراكز متقدمة لفحص الفيروس، بالإضافة إلى استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة في هذا المجال.

وأكد العويس، خلال مداخلته على الهواء في مؤتمر الإحاطة الإعلامية بشأن آخر مستجدات كورونا، أن صحة وسلامة الجميع أولوية لنا، وهي مسؤولية وطنية نتشارك فيها جميعًا. موجها الشكرلـ" خط دفاعنا الأول، من أطباء وممرضين ومسعفين، وكل الذين يتواجدون في الميدان خلال هذه الفترة".