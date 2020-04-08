الامارات | ضرار الفلاسي: 3 وجبات مجانية لجميع سكان نايف يومياً

شكرا لقرائتكم خبر عن ضرار الفلاسي: 3 وجبات مجانية لجميع سكان نايف يومياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، ‏عضو ‏ المجلس الوطني الاتحادي، ضرار بالهول الفلاسي، بأنه يتم تقديم ثلاث وجبات يومية مجانية، لكل سكان منطقة نايف، طيلة فترة التعقيم التي يتم تنفيذها في المنطقة، فضلاً عن تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان من خلال فرق المتطوعين والجهات المعنية.



وقال الفلاسي لـ«الإمارات اليوم» إن الجهود المبذولة في منطقة نايف تعتبر مجتمعية بامتياز حيث تشارك فيها معظم المؤسسات، بالإضافة إلى المتطوعين، الذين يقومون بتزويد الناس بالسلال الغذائية، وتوصيلها إلى منازلهم، فضلاً عن الدور الذي تقوم به هيئة صحة في دبي، من حيث تأمين الرعاية الصحية اللازمة، كذلك الجهد الكبير الذي تقوم به مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وبلدية دبي، في عمليات التعقيم، وتوفير النظافة التامة، الأمر الذي يحاصر الوباء ويقلل من احتمالات الإصابة به".



ولفت إلى أن الجهود المبذولة عززت نسبة الإلتزام من قبل سكان المنطقة، خصوصاً أن أهالي المنطقة يدركون مدى خطورة فيروس كورونا، وأهمية الإجراءات التي تتخذها الدولة، والتي تعود بالفائدة عليهم قبل أي شيء آخر، خصوصاً أنها جائحة عالمية لا تستثني بلداً من أخر، كما أن رجال الشرطة والمتطوعين يؤدون واجباتهم من حيث منع المخالفات وتوعية الجمهور، خصوصاً مؤسسة وطني الإمارات، والتي تسعى دائماً إلى نشر الوعي، وتشجيع المجتمع على المبادرات الإيجابية ولا سيما في مثل هذه الظروف الطارئة.