يوسف العتيبة: إعادة 2500 إماراتي من الولايات المتحدة

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أكد معالي يوسف العتيبة سفير الدولة لدى واشنطن إجلاء 2500 من مواطني الإمارات الذين كانوا موجودين في الولايات المتحدة الأميركية.

وقال إن مواطني الدولة قد عادوا إلى أرض الوطن فضلاً عن العشرات من الأميركيين الذين يعتبرون الإمارات وطنهم الثاني، وذلك خلال عمليات الإجلاء التي تمت مؤخراً. وأشاد معاليه بأداء 25 من مؤسسات الرعاية الصحية في كل من البلدين على الجهود التي تبذلها لمكافحة فيروس كورونا «كوفيد - 19».

جاء ذلك خلال مؤتمر عبر الهاتف لمجلس الأعمال الأميركي- الإماراتي، أمس الأول، عقده داني سيبرايت رئيس المجلس، والذي شدد أهمية تقوية علاقات الشراكة الثنائية.

وأثنى السفير العتيبة على أعضاء طاقم السفارة وأشار بشكل خاص إلى عبدالله شاهين القنصل العام في نيويورك وهزاع الكعبي القنصل العام في لوس أنجلوس، على جهودهم في إعادة المواطنين الإماراتيين الذين بلغ عددهم نحو 2500 مواطن ومواطنة من أبناء الدولة الذين كانوا في الولايات المتحدة، مشيراً في الوقت ذاته إلى الجهود التي بذلتها الناقلتان الوطنيتان لدولة الإمارات «طيران الاتحاد» و«طيران الإمارات» لدورهما في مكافحة فيروس «كوفيد - 19» من خلال نقل المعدات الطبية وإعادة المواطنين الإماراتيين ومئات من الأميركيين إلى الإمارات.

وأشاد السفير العتيبة بأداء 25 من مؤسسات الرعاية الصحية في البلدين، متوجهاً بالشكر للطواقم الطبية الذين يقفون في خط الدفاع الأول لمكافحة الوباء في كل من الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أهمية التعاون بين البلدين لمكافحة الفيروس.

ولفت معاليه إلى أن دولة الإمارات ملتزمة بتخفيف الآثار الاقتصادية للفيروس من خلال حزم التحفيز المختلفة على مستوى دولة الإمارات، مشيراً إلى التأجيل المحتمل لمعرض «إكسبو دبي 2020».

واستمع السفير العتيبة إلى اقتراحات وأسئلة المديرين التنفيذيين للشركات الأعضاء بمجلس الأعمال الأميركي- الإماراتي بشأن الحجر الصحي وفتح الحدود وحزم التحفيز.

شارك في حضور المؤتمر عن بعد جون راكولتا سفير الولايات المتحدة لدى الدولة و200 من كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات الطاقة والدفاع والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتمويل والتكنولوجيا.