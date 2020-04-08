شركات خاصة لـ «الاتحاد»: «الإجازة المبكرة» قرار إيجابي في ظرف استثنائي

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أكد مديرو شركات عاملة في القطاع الخاص، أن قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين بتنفيذ «الإجازة المبكرة» للعاملين في الشركات الخاصة إيجابي، حيث يحفظ حقوق العمالة، وكذلك يرفع عن الشركات الوقوع في المعادلة الصعبة، إما إنهاء خدمات العمالة أو عدم القدرة على سداد مستحقاتها بسبب ضعف التدفقات النقدية والسيولة، بعد توقف بعض الأنشطة التجارية في الأسواق بسبب الظروف الراهنة للحد من انتشار فيروس «كوفيد- 19».

وقال محمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة: «إن القرار من دون شك يحل جزءاً من المشكلة التي تواجهها بعض الشركات والقطاعات المتأثرة حالياً، مثل المطاعم والفنادق والمراكز التجارية، إلا أنه على الجانب الآخر نجد أن التأثير طفيف، مثل القطاع المالي والخدمات المصرفية، حيث إن المجتمع يحتاج إلى هذه الخدمات، وبالتالي فالتأثير هنا موجود، ولكن بنسب أقل مقارنة بقطاعات أخرى تضررت، وبات وجود أعداد من الوظائف يشكل عبئاً في ظل تباطؤ النشاطات، وبالتالي تأثر التدفقات النقدية والسيولة لدى الشركات».

وأضاف: هذا القرار الذي يمنح إجازات طويلة تحفظ حقوق الطرفين، سواء العمالة أو الشركات التي يمكن أن تستمر في ظل هذه الظروف، وأن تعود الأوضاع تدريجياً، وبالتالي تعود العمالة إلى أماكنها، وهذا من دون شك قرار إيجابي لحماية الجميع.

ولفت إلى أن «أياً من الموظفين في شركته إذا تقدم بطلب للقيام بإجازة مبكرة سوف تتم دراسته من دون شك، إلا أن الأوضاع بدأت تتجه إلى منحنى إيجابي، حيث إن لدينا 25 فرعاً مغلقاً في مراكز تجارية، وذلك من إجمالي 195 فرعاً والتطورات تأتي بشكل يومي، حيث إن عودة العمل في مراكز بأبوظبي والعين لتقديم الخدمات للعملاء، وهذا يعكس أن الأمور تسير إلى الأفضل في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير التي تنفذها الدولة».

من جانبه، قال أسامة آل رحمة الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان للصرافة: «إن القرار إيجابي، ويعد أحد الحلول العملية في ظل هذه الظرف الاستثنائي، خاصة الأعمال التي تواجه التزامات سداد رواتب العمالة، وفي المقابل توقفت الأنشطة، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ التدفقات النقدية بشكل كبير، ما أثر على السيولة لدى الشركات».

وأضاف: إن القرار له إيجابيات على العمالة أيضاً، تتمثل في عدم فقدان وظائفهم، ولكن يحصلون على إجازات غير مدفوعة الأجر، يقضونها مع عائلاتهم في بلادهم، وما لها من أثر نفسي إيجابي في ظل هذه الظروف حتى تعود الأمور إلى طبيعتها.

ولفت إلى أن شركته لم تتلقَ طلبات من موظفيها للحصول على إجازات مبكرة، إلا أنه إذا تقدم عاملون بطلبات ستتم دراستها بدقة، وذلك إذا توافرت وسائل سفر للعاملين إلى بلدانهم، حرصاً على مصلحتهم.

حقوق العمالة

قال محمد يعقوب المدير الإداري لمركز خدمات العمالة المساعدة «تدبير»: «إن القرار يحفظ حقوق العمالة والشركات على حد سواء، حيث إن تعطل بعض الأنشطة أثر من دون شك على الإيرادات»، مضيفاً أن «مراكز تدبير تأثرت بوقف حركة الطيران العادية، والتي منعت تدفق العمالة من الدول المرسلة، الأمر الذي أدى إلى توقف الباقتين الأولى والثانية».

وأضاف أنه مع وقف استقبال المراكز للمتعاملين الآن الذي يستمر حتى منتصف الشهر الجاري، إذا تم مده سيتم التفكير في الإجازات المبكرة، خاصة للموظفين الذين لا يؤدون أي أعمال، في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مشيراً إلى أن القرار يحمي حقوق العمالة ويحفظها لحين عودتهم.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين قد أفادت بأن «الإجازة المبكرة» يتم تنفيذها وفق شروط، لحماية حقوق العمالة والشركات، حيث إن جميع المنشآت التي اتفقت مع العمالة التي لاتزال على رأس عملها، وترغب في «الإجازة المبكرة»، عليها الالتزام بتحديد مدة الإجازة بتوقيع نموذج ملحق إضافي مؤقت لعقد العمل خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية والمتوافر على التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة، وحجز تذكرة سفر للعامل ذهاباً وعودة، وتسليمها له.