«صحة دبي» تطلق خدمة «الفحص من المركبة»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أطلقت هيئة الصحة بدبي خدمة الفحص من المركبة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، في مركز نادي النصر بدبي، ضمن ثلاثة مراكز متخصصة أعدتها «الهيئة» لهذا الغرض، تعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الهادفة لتقديم خدمات صحية آمنة وسريعة.

وأوضحت «الهيئة» أن المركز قد تم تخصيصه لخدمة فئات محددة من المواطنين والمقيمين، لتخفيف عنهم عناء التوجه إلى المستشفيات أو المراكز الطبية لإجراء الفحص، وتشمل: كبار السن، وأصحاب الهمم، والنساء الحوامل، والمرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة أو حتى من تظهر عليهم أعراض مرضية، حيث يتم تجميع العينات من خلال هذا المركز ومن ثم إرسالها للمختبرات المركزية التابعة لـ«الهيئة» على أن يتم إخطار الشخص الذي خضع للفحص بالنتيجة خلال 48 ساعة من وقت أخذ العينة. ويستقبل مركز النصر التابع لهيئة الصحة في دبي الراغبين في إجراء الفحص من الثامنة صباحاً وحتى السادسة والنصف مساءً، ويعمل على تقديم الفحص المجاني من المركبات، حيث لا يتعين على الشخص الخاضع للفحص النزول من المركبة، وتصل طاقته الإجمالية اليومية إلى أكثر من 250 فحصاً يومياً، ولا تتجاوز مدة الخدمة الخمس دقائق هي فترة جمع العينة، ويعمل بالمركز فريق متعدد التخصصات يشمل 57 فرداً بين أطباء وإداريين وفنيين إلى جانب عدد كبير من المتطوعين، والذين تم إخضاعهم لتدريب مكثف لضمان سلامتهم وحمايتهم.

وحددت «الهيئة» عدداً من الخطوات التي يجب اتباعها من قبل كل من يرغب في الحصول على خدمة الفحص من المركبة، وتشمل: التواصل مع مركز الاتصال الموحّد التابع لـ«الهيئة» على الرقم 800342 للحصول على موعد بمركز الفحص عبر المركبات بمقره في نادي النصر، حيث يلي ذلك استقبال الشخص الراغب في الخدمة رسالة نصية عبر هاتفه النقال تتضمن معلومات حول الموعد ورقم الممر المحدد للفحص، في حين شددت «الهيئة» على أنه لن يتم إجراء الفحص دون وجود رسالة تفيد تأكيد حجز موعد ومكان الفحص، مع ضرورة إبراز بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية للمواطنين والمقيمين. وشددت «الهيئة» على ضرورة قيام الراغبين في الفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد من المركبات بالتسجيل على الموقع الإلكتروني: https:/‏‏‏‏/‏‏‏‏dxbpermit.gov.ae/‏‏‏‏permits، للحصول على تصريح للحركة من شرطة دبي، وأكدت ضرورة التقيد بالتدابير الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها عند الخروج من المنزل وهي ارتداء الكمامات والقفازات، وأن لا يزيد عدد مستقلي السيارة عن ثلاثة أشخاص.