أسر إماراتية تطلق مبادرات لمساعدة العمال

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أطلقت عدد من الأسر الإماراتية مبادرات لدعم ومساعدة العمال المتأثرين بتوقف أعمالهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، حيث انتشرت أرقام هواتف فاعلي الخير على منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية تعرض الاستعداد لدعم لهذه الفئات من العمالة المقيمة.

وقال المواطن جاسم الشميلي إن مساعدة العمال في مثل هذه الظروف يجسد الحس الإنساني الراقي لمجتمعنا وتكاتفه لتقديم المساعدة لمن اضطرتهم الظروف للبقاء في بيوتهم خلال هذه الفترة الاستثنائية.

وأضاف أن بعض الأسر تشتري وجبات بكميات كبيرة وتقوم بتوزيعها في المناطق التي يقطنها هؤلاء العمال كعمل خيري وإنساني.

من ناحيته أكد المواطن حمدان الحسني من رأس الخيمة أن الإمارات بقيادتها الرشيدة لا تدخر جهداً في مد يد العون والمساعدة لجميع الدول دون تفرقة بين عرق ودين، وهذا الإرث غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في أبناء الوطن الذين يبادرون لتقديم الدعم والمساعدة والمشاركة بفعالية في المشروعات التي تشرف عليها الجمعيات والمؤسسات الخيرية والتي من بينها تقديم الدعم والمساعدة للفئات المحتاجة.

بدورها قالت أسرة (م.ح) إنها تقوم بشكل يومي بتقصي أحوال عدد من العمال وتنسق مع بعض الأسر الإماراتية لمساعدة عمال اليومية الذين تأثر مصدر دخلهم بسبب الظروف السائدة.

في الإطار نفسه قامت عدد من الجمعيات الخيرية والإنسانية برأس الخيمة بفتح باب التبرعات للراغبين من المحسنين المساهمة في حملات توفير الطرود الغذائية والصحية للأسر المعوزة.