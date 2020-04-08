«همم».. مبادرة جديدة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية، وبالتعاون والشراكة مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مبادرة «همم» للاستشارات الأسرية لأصحاب الهمم، لتقديم خدمات الاستشارات الأسرية التخصصية لأصحاب الهمم من خلال مركز الاتصال الأسري التابع لمؤسسة التنمية الأسرية، وتفعيل دور الكوادر التخصصية الاستشارية في مؤسسة زايد العليا في ظل الظروف الراهنة، وأيضاً للاطمئنان على أصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي المسجلين في قواعد بيانات مؤسسة زايد العليا المستفيدين من خدماتها، والتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لضمان صحتهم وسلامتهم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتعمل الجهتان على حصر احتياجات ومتطلبات هذه الفئة للحد من فرص تنقلهم وتعرضهم للإصابة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي اللازم لهم ولأسرهم.

وقالت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: «في إطار التعاون الاستراتيجي والشراكة بين جهات القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي التي تشرف عليها دائرة تنمية المجتمع والتي تحرص على استمرارية تقديم الخدمات الاجتماعية (عن بُعد) لأفراد الأسرة كافة والمجتمع في ظل الظروف الراهنة، انطلقت مبادرة (همم)».

وأضافت الرميثي: «إن المبادرة تهدف إلى رفع كفاءة الاستجابة لأصحاب الهمم وأسرهم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسرهم، وضمان توفير الرعاية والحماية الاجتماعية المناسبة لهم في ظل الظروف الراهنة، بالإضافة إلى تسهيل وصول ذوي الهمم إلى الخدمات التي توفرها الجهات لهم عن بُعد بشكل يضمن تلقيهم لها، وحفاظاً على وجودهم بين أسرهم بأمان واستقرار».

وأشارت الرميثي إلى أن وسائل تقديم الاستشارات تمثلت في الاستشارات الهاتفية من خلال التواصل المباشر على الرقم: 80033322 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً، من يوم السبت وحتى يوم الجمعة، بالإضافة إلى الاستشارة الإلكترونية التي تتيح تلقي الاستشارات من الفئة المستهدفة من خلال البريد الإلكتروني «[email protected]».

وتقدمت مريم محمد الرميثي بخالص الشكر والتقدير لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، الشريك الاستراتيجي لمؤسسة التنمية الأسرية، لتعاونهم الهادف في هذه المبادرة، ولما تقدمه من جهود كبيرة في خدمة هذه الفئة التي يقدرها المجتمع.

من ناحيته، أكد عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، حرص المؤسسّة البالغ على تمتع منتسبيها من أصحاب الهمم بالصحة واستمرارية متابعتهم والاطمئنان عليهم بمختلف وسائل الاتصال، وتقديم خدمات المؤسسة لهم في ظل الظروف الراهنة.