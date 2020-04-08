«الدار» تخفض الرسوم المدرسية 20%

أبوظبي ( وام )

أعلنت الدار العقارية أمس، عن تخفيض الرسوم المدرسية في أكاديميات الدار، ومدرسة «كرانلي أبوظبي»، بنسبة 20% وإعادة جميع المبالغ التي تم سدادها لتغطية نفقات الطعام والنقل للفصل الثالث من العام الدراسي الجاري، فضلاً عن إنشاء صندوق لدعم الأسر المتضررة مادياً من الأوضاع الحالية.

وتقدّم المبادرة لأهالي الطلاب إمكانية سداد المبلغ المتبقي من رسوم الفصل الدراسي الثالث على دفعات خلال فترة الأربعة أشهر المتبقية لبدء العام الدراسي القادم في سبتمبر 2020 .. أما بالنسبة للعائلات التي كانت قد سدّدت كامل الرسوم المدرسية للفصل الجاري، فسيتم إيداع ما قيمته 20% من المبلغ المدفوع لتسديد الرسوم المدرسية للفصل الأول من العام الدراسي 2020-21 ، فضلاً عن ذلك، تقدّم المبادرة خطة دفع شهرية بفائدة 0% لسداد الرسوم المدرسية للعام الدراسي 2020-21.

وقرّر مجلس إدارة الدار للتعليم تخصيص مبلغ 10 ملايين درهم للاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية لتعزيز برنامج التعلّم عن بُعد.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: «منذ بداية المرحلة الراهنة أكّدنا التزام الدار العقارية بتقديم الدعم اللازم لنتمكّن من مواجهة التحديات معاً، انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية هذه، يعمل كل فردٍ في شركة الدار بشكل مكثّف لإيجاد حلول من شأنها تخفيف أعباء الظروف المحيطة على موظفينا وعملائنا وشركائنا والمجتمع ككل».