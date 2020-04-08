فحص السائقين في عجمان «عن بُعد»

الشارقة (الاتحاد)

طبّقت القيادة العامة لشرطة عجمان، بالتعاون مع هيئة دعم الخدمات الأمنية نظامي التعليم النظري عن بُعد، وفحص السائقين الذكي للمتدربين في أكاديمية عجمان للسائقين، وذلك ضمن إطار دعم التوجه الحكومي في التحول الذكي لتقديم الخدمات عن بُعد، ودعماً للتدابير الصحية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظاً على سلامة الموظفين والمتعاملين.

وأكد علي الجاسم مدير عام هيئة دعم الخدمات الأمنية، الحرص الدائم على تطبيق الأساليب الحديثة لدعم التحول الذكي بتسخير الأنظمة التقنية، تسهيلاً للإجراءات وتقليلاً للوقت والجهد، وحفاظاً على سلامة المتعاملين والموظفين، ومنها تطبيق نظام التعليم النظري عن بُعد لمتدربي قيادة المركبات، حيث يتم عقد المحاضرات عبر تقنيات (الفيديو كونفرانس) بثلاث لغات، العربية والإنجليزية والأوردو، ويمكن للمتدرب حجز موعد التدريب «أون لاين» باستخدام الخدمة الذكية «فتح الملف المروري» عبر تطبيق شرطة عجمان الذكي وتسلم الرابط الإلكتروني للدورات من الأكاديمية، إضافة إلى عقد دورات تخصصية لمدربي السياقة عن بُعد.

وأضاف: إن إجراءات التحول الذكي لضمان السلامة تضمنت أيضاً نظام فحص السائقين الذكي من خلال مركبات مزودة بأجهزة ذكية يمكنها تقييم قيادة المتدرب وإعطاء نتيجة الفحص دون الحاجة إلى وجود فاحص في المركبة، وذلك في مقر مركز خدمات المرور والترخيص، وبالتالي يحد النظام المطبق من اختلاط المتدربين بالفاحصين، ويدعم نجاح الإجراءات الوقائية في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح العقيد سلطان خليفة المهيري مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين أن مركز خدمات المرور والترخيص والهيئة يطبقان سلسلة من التدابير الوقائية، منها تعقيم مرافق ومكاتب أكاديمية عجمان لتدريب السائقين بالكامل، وتعقيم مركبات التدريب بشكل دوري، إضافة إلى إلزام المتدربين بارتداء الكمامات والقفازات خلال تنفيذ حصص التدريب العملية، كما دعا المتدربين إلى حجز مواعيد الفحص عبر الخدمة الذكية المتوافرة على تطبيق وزارة الداخلية MOI.