هدى الطنيجي (رأس الخيمة) قررت هيئة رأس الخيمة للمواصلات إيقاف خدمة السكوتر السياحي المتوفر في عدد من مواقع الإمارة، وذلك بشكل مؤقت ضمن اجراءاتها الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا كوفيدا -19. وقال المهندس اسماعيل البلوشي مدير عام الهيئة: تأخذ الهيئة على عاتقها ضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع حيث قررت مؤخراً إيقاف تقديم خدمة السكوتر السياحي الذي يتواجد في عدد من المواقع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف «السكوتر» في رأس الخيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.