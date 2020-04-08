«سيرا» تؤجل التدقيق على الأنظمة الأمنية

دبي (الاتحاد) أعلنت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» تأجيل عمليات التدقيق على الأنظمة الأمنية في المنشآت التجارية والسكنية من قبل مركز اعتماد الأنظمة الأمنية التابع لها حتى أجل غير مسمى، إذ يمكن للشركات استكمال إجراءات التجديد من خلال الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة www.sira.gov.ae، وذلك تعزيزاً للتدابير الاحترازية من كورونا.

وأوضح المهندس خالد الحمادي مدير مركز اعتماد الأنظمة الأمنية، أنه يتم التقديم على طلب التدقيق للأنظمة الأمنية إلكترونياً في موقع المؤسسة، لغرض استيفاء المتطلبات الأمنية لتجديد الرخصة التجارية.

ويتم تحديد موعد يقوم فيه مدقق الأنظمة الأمنية بالتدقيق على المنظومة الأمنية في الموقع، بحيث تختلف الأنظمة حسب اختلاف النشاط التجاري، وفقاً لقانون المؤسسة.

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