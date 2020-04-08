«التربية» تنجز 2000 معاملة

دبي (الاتحاد)
نجحت مراكز سعادة المتعاملين التابعة لوزارة التربية والتعليم على مستوى الدولة، وبالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي طبقتها، بدءاً من مارس الماضي في إنجاز 2000 معاملة، بواقع 100 متعامل في اليوم الواحد، ومعادلة 736 شهادة جامعية «عن بُعد»، وتقديم المعلومات اللازمة حول متطلبات إجراء معادلة وتصديق الشهادات عبر مختلف منافذ الخدمة.
وتواصلت وتيرة الأعمال في مراكز سعادة المتعاملين التابعة لوزارة التربية والتعليم بكفاءة، في ظل التزامها بالإجراءات الاحترازية، حيث أتاحت للمتعاملين الوصول إلى 80% من خدماتها إلكترونياً، بما فيها خدمات الدفع من خلال موقع الوزارة، وتعمل المراكز على إتاحة 100% من هذه الخدمات إلكترونياً خلال الأسبوع المقبل، بما يعفي المتعاملين من زيارة المقرات لإنجاز معاملاتهم.
وأوضح عادل أحمد المرزوقي، مدير إدارة مراكز سعادة المتعاملين بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة قامت بمراجعة وتطوير عملياتها وإجراءاتها في مراكز سعادة المتعاملين، وبما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية المتبعة، وهو ما أسهم في توفير حزمة خدماتها بسلاسة وكفاءة، وخلال أقصر وقت ممكن، مشيداً بجهود العاملين في مراكز سعادة المتعاملين، والتزامهم في سرعة إنجاز المعاملات.
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