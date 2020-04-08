إطلاق منصة «فرص» الإلكترونية للشباب

دبي (الاتحاد)

فعّلت المؤسسة الاتحادية للشباب «منصة فرص» الإلكترونية، لرصد الفرص المتاحة للشباب لخدمة المجتمع واستثمار الطاقات، وتعزيز المشاركة في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.

وتهدف المنصة إلى تشجيع الشباب الإماراتي على خدمة الوطن والمشاركة قي خدمة المجتمع للمساهمة بشكل فعال في مختلف البرامج والفعاليات والأنشطة، خاصة في أوقات الطوارئ والأزمات التي تتطلب من الجميع التكاتف والمشاركة في جهود حماية المجتمع، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم للوصول إلى جميع فرص المشاركة في الخدمة، وتطوير المهارات والقدرات للتعامل مع المرحلة الحالية للوقاية من الأوبئة.

وتأتي المنصة الرقمية ضمن إحدى المبادرات الوطنية التسع التي أطلقتها المؤسسة مؤخراً، بالشراكة مع مجموعة المؤسسات الحكومية في الدولة بهدف رفع جاهزية شباب الإمارات، وتعزيز دورهم في التعامل مع الأوبئة والحد من تأثيراتها المجتمعية ومناحي الحياة في دولة الإمارات كافة.

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي: «مع بداية الخطوات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات لمواجهة هذا التحدي العالمي، أظهر الشباب الإماراتي وعياً كبيراً وإحساساً عالياً بالمسؤولية والذي ترجمته الاستجابة الواسعة لمبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب وفق توجيهات القيادة الرشيدة، التي تراهن في كل تحركاتها على الاستثمار في طاقة الشباب في مختلف المجالات، وإشراكهم وتفعيل دورهم لدعم استقرار الأوطان ونمائها».

وأضافت معاليها: «أطلقت المؤسسة الاتحادية الأسبوع الماضي دليلاً بنحو 100 طريقة لاستثمار الشباب أوقاتهم في المنزل بما يسهم في بناء القدرات وتطوير الشخصية وترابط العائلات وخدمة المجتمع، وتأتي هذه المبادرة لتكمل ما بدأناه بنقل طاقة الشباب إلى استثمار أوسع لخدمة الوطن، حيث لمسنا رغبة حقيقية لدى الشباب لخدمة الوطن، وأشارت معاليها إلى أن المنصة تشكل مظلة للخيارات المتاحة أمام الشباب لرد الجميل لوطنهم ومجتمعهم خلال هذه الفترة».

وقال سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب: «تشكل المنصة فرصة ذهبية للشباب للمساهمة بشكل عملي في خدمة ومساندة جهود الدولة في وقاية المجتمع خلال الظروف الراهنة، وتعد بمثابة قاعدة لتطوير المهارات والقدرات والطاقات في سبيل خدمة الوطن والحفاظ على مكتسباته. وقد قمنا بتفعيل المنصة بمختلف الفرص وسنستمر بتطويرها لتغطية المزيد من المجالات».

استثمار للطاقات

قال سعيد النظري: «نستهدف مشاركة كل شباب الإمارات من مختلف إمارات الدولة في هذه المنصة التي ستوفر لهم العشرات من الفرص الخدمية، خاصة في مختلف المجالات، والتي ستسهم في تأهيلهم للمستقبل والتعامل مع الأزمات والطوارئ، واستغلال أوقاتهم على النحو الأمثل، مشيراً إلى أن المشاركة في الخدمة في هذه المرحلة الصعبة تعد خير استثمار لطاقات الشباب في خدمة وطنهم.

وتوفر منصة «فرص» الإلكترونية حالياً عشرات الفرص المختلفة للشباب، منها خدمية للتعامل مع المرحلة الحالية للوقاية من الأوبئة، ويأتي ضمنها مبادرات المؤسسة التي تم الإعلان عنها مؤخراً، كما تعرض دورات رقمية معتمدة من جهات وجامعات عالمية، بالتعاون مع الجهات المختلفة.