«السلامة الغذائية» تدعو لاستخدام الدفع الإلكتروني

إبراهيم سليم (أبوظبي)

دعت هيئة الزراعة والسلامة الغذائية الجمهور إلى استخدام خدمات الدفع الإلكتروني من دون لمس، مثل البطاقات البنكية أو خدمات الدفع عبر الهاتف، وفي حال الدفع النقدي، يتم تمرير النقود بطريقة نتجنب خلالها لمس اليدين، وذلك عند شراء الطلبات من المطاعم أو التي تقوم بإيصال الطلبات إلى المنازل.

وحذرت «الهيئة» من أصطحاب الأطفال أو الصغار، وكذلك كبار السن عند التسوق مع التأكيد علي المسافة الآمنة عند التسوق أو الدفع، وضرورة خلع الأحذية قبل الدخول إلى المنزل، مع الحرص على ارتداء الكمامات والقفازات وتجنب لمس الأسطح. وتهدف «الهيئة» إلى تعزيز وسائل الحماية الوقاية والحد من انتقال العدوى لفيروس كورونا في هذه الظروف الطارئة.

ودعت «الهيئة» إلى تجنب الاتصال المباشر مع موظف توصيل الطلبات، كما يفضل أن يتركها أمام المنزل، مع وضع كيس التوصيل في المغسلة مباشرة، مع التخلص من الكيس في سلة المهملات بعد تفريغه من محتوياته، ونقل الأطعمة إلى أطباق أخرى، وتطهير المغسلة بعد ذلك، وتجنب لمس الطعام مباشرة، وعدم الاحتفاظ بأواني توصيل الطلبات في الثلاجة أو بالمطبخ، وغسل الأيدي مباشرة، وعند التعامل بالنقود الورقية تنصح «الهيئة» أفراد المجتمع بغسل الأيدي مباشرة بالصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

وتحرص «الهيئة» على توعية الجمهور، عبر موقعها الإلكتروني، بهدف رفع معدلات الوعي عند المتعاملين في الأسواق ومطاعم توصيل الطلبات للحد من انتقال العدوى، والحرص على حماية وسلامة الجمهور.