إجلاء 227 من مواطني الدول الاسكندنافية

أبوظبي (الاتحاد)

نقلت طائرة الخطوط الجوية الوطنية الفنلندية «فين إير»، أمس، 227 مسافراً من دول الشمال ودول البلطيق من دبي إلى العاصمتين هلسنكي وستوكهولم، وذلك من خلال التنسيق بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وفنلندا، وتم دعم الرحلة من قبل وزارة الخارجية الفنلندية والتي أتاحت الفرصة أيضاً لمواطني بلدان الشمال الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للعودة إلى وطنهم.

وأفادت السفارة السويدية بأبوظبي، في بيان صحفي أمس، بأن الرحلة نقلت 227 مواطناً ومقيماً في فنلندا والسويد والنرويج والدنمارك ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وكان الغالبية على متن الرحلة سائحين لم يتمكنوا من العودة إلى بلدانهم في ظل الظروف الراهنة بعد إغلاق مطارات الإمارات حركة المرور الدولية في 24 مارس.

وقال السفير هنريك لاندرهولم، سفير السويد لدى الدولة: «في أوقات التحديات غير العادية، أصبح التضامن أكثر أهمية من أي وقت مضى، وأتوجه مع كل أصدقائنا من دول الشمال، بخالص الامتنان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدتنا على تنسيق هذه الرحلة، ومساعدة مواطنينا على العودة إلى وطنهم وأحبائهم».

ومن جانبها، قالت السفيرة ماريانا نيسيلا، سفيرة فنلندا لدى الدولة: «كان هذا النجاح نتيجة للجهود الدؤوبة التي بذلتها وزارات دول الشمال الأوروبي والسفارات هنا في الإمارات، فضلاً عن التعاون والتنسيق الجيد مع السلطات الإماراتية، والآن أشعر ببالغ السعادة أن هؤلاء المسافرين في طريقهم إلى منازلهم خلال هذه الأوقات الاستثنائية».

بدوره، قال فرانز مايكل سكولد ميلبن سفير الدنمارك لدى الدولة: «أشعر بسعادة لأن مواطني بلدي تمكنوا من استغلال هذه الفرصة للعودة إلى الدنمارك، فرحلة اليوم تسلط الضوء على قوة التعاون بين بلدان الشمال الأوروبي والاتحاد الأوروبي لصالح جميع مواطنينا».