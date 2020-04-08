«الطبية للمعاشات» تنظر «عن بُعد» طلبات اللياقة الصحية

أبوظبي (وام) قررت اللجنة الطبية الخاصة بهيئة المعاشات للنظر في طلبات اللياقة الصحية للخدمة، وطلبات العجز عن الكسب خلال اجتماعها لشهر مارس الماضي، ثبوت حالة عدم اللياقة الطبية للخدمة لحالتين من أصل 8 حالات مقدمة من جهات العمل المشتركة مع الهيئة.

كما قررت ثبوت حالة العجز عن الكسب لثمانية مستحقين، ليكون بذلك عدد الحالات التي أقرتها (10) حالات من بين (17) قدمت إليها الشهر الماضي.

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