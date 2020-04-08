برنامج تطوعي في «دبي الطبية»

دبي (الاتحاد) أطلقت أمس، سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المنظمة والمشرفة على مدينة دبي الطبية، برنامجها التطوعي، بهدف مكافحة فيروس «كوفيد-19»، تماشياً مع الجهود الوطنية للتصدي للوباء، ولزيادة فرص الحصول على الرعاية الصحية في هذه الأوقات الصعبة.

ودعت السلطة اختصاصيي الرعاية الصحية في المنطقة الحرة، والدولة، للتسجيل كمتطوعين للانضمام إلى العاملين في الخطوط الأمامية في المستشفيات العاملة في مدينة دبي الطبية، حيث يربط البرنامج المستشفيات واختصاصيي الرعاية الصحية المرخصين، والأشخاص الحاصلين على شهادات طبية ممن يرغبون في الانضمام للتطوع للعمل معاً للتصدي لهذا الوباء.

وقال جمال عبدالسلام، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: «هدفنا مساندة اختصاصيي الرعاية الصحية العاملين في الخطوط الأمامية في المستشفيات العاملة في المنطقة الحرة».

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