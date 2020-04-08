رسمياً.. توصيل الأدوية إلى المنازل في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد و«وام»)

أصبح الآن بإمكان سكان أبوظبي طلب أدوية من الصيدليات إلى منازلهم بفضل مبادرة جديدة أطلقتها دائرة الصحة في أبوظبي. وأكدت الدائرة، أن معظم صيدليات العيادات الخارجية في أبوظبي حصلت على الموافقة لتقديم الخدمة.

وبالإضافة إلى ذلك، تم التصريح لجميع الصيدليات المرخصة من قبل دائرة الصحة في القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة والملتزمة بآليات ومتطلبات المعايير الجديدة للدائرة بخصوص توصيل الأدوية إلى المنازل بالبدء في تفعيل الخدمة، إذ بإمكان المرضى الآن الاتصال بالصيدليات مباشرةً لطلب الأدوية.

وكان قد تم إطلاق الخدمة بالأساس لتسهيل حصول المرضى على أدويتهم، وخاصة المسنين وأصحاب الأمراض الخطيرة ومن يعيشون في مناطق بعيدة، إلا أن توقيت إطلاق الخدمة جاء في وقتٍ ينتشر فيه وباء كورونا المستجد، وتحث فيه الحكومة جميع المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم إضافة للتباعد الجسدي لاحتواء الوباء.

وبشأن رسوم توصيل الخدمة، قالت دائرة الصحة - أبوظبي في بيان: «يُسمح للصيدليات بتحصيل رسوم معينة، ولكن تقدير ذلك يرجع لكل صيدلية عما إذا كانت تنوي فرض رسوم على الخدمة».

والأدوية المسموح توصيلها إلى المنازل هي التي تباع مباشرة للمريض من دون وصفة طبية، ولكن استخدامها الآمن يتطلب مشورة مهنية، إضافةً للأدوية التي تحتاج بحسب القانون إلى وصفة طبية لصرفها.

وبالنسبة للمرضى الراغبين في الحصول على أدوية «خاضعة للرقابة» و«شبه خاضعة للرقابة»، فإنه يلزم حصولهم على تصريح خاص من دائرة الصحة أبوظبي لضمان تلبية جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية، إذ إن عدم استخدام هذه العقاقير بشكل مسؤول بإمكانه أن يؤدي إلى الإدمان وإساءة الاستخدام.

ويتم وصف هذه العقاقير لمرضى الأمراض الحادة والمزمنة وفقاً للممارسات الطبية الحديثة، وفي الغالب تُعطى للمرضى الداخليين.

وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز للصيدليات توصيل نظم الأدوية المعقدة -للمرضى الذين يعانون العديد من الحالات المزمنة التي يتم علاجها بأدوية متعددة في وقت واحد- والموصوفة للمرة الأولى، وفقاً للدائرة.

وأضافت الجهة المسؤولة عن الرعاية الصحية في أبوظبي أن «على الصيدليات اتباع إرشادات تخزين الأدوية للتأكد من أنه يتم تسليمها وتعبئتها وإغلاقها بشكل صحيح قبل تسليمها للمرضى».

ومن ناحيتها، أطلقت مدينة الشيخ خليفة الطبية باقة من الخدمات المجانية بهدف تسهيل وصول جميع مراجعيها إلى الأدوية باختلاف حالاتهم الصحية. وتهدف هذه الخدمات إلى تقليل الحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى، أو الانتظار لاستلام الدواء، حفاظاً على سلامة المريض وأسرته، ومنعاً لانتشار عدوى فيروس «كوفيد ــ19».

وأطلقت مدينة الشيخ خليفة الطبية مبادرة «دواؤك لباب بيتك» لكافة المرضى الذين يحتاجون تكراراً لأدويتهم من خلال تخصيص خطٍ ساخن لطلب تكرار الأدوية، حيث يقوم فريق الصيدلية بالتأكد من وجود تكرار للوصفة الدوائية في الملف الإلكتروني للمريض ثم مراجعة الأدوية، والتأكد من سلامتها بما يتوافق مع الحالة الصحية للمريض ثم تحضيرها من خلال الصيدلية الآلية، وبعد ذلك إيصالها إلى منزل المريض بوساطة مركبات التوصيل المهيأة لحفظ الأدوية. كما أنشأت المدينة مبنى خارجياً منفصلاً خلف مبنى العيادات التخصصية الخارجية لتسليم الأدوية للمرضى.

وقالت الدكتورة مريم بطي المزروعي، المدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية: «نضع صحة وسلامة الجمهور نصب أعيننا، ولذلك حرصنا على تقديم خدمات استثنائية خلال هذه الفترة الحرجة تستهدف كافة المرضى من كل الجنسيات لضمان راحة المرضى».

مختلف المناطق

قالت الدكتورة شمة خليفة المزروعي، المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية في مدينة الشيخ خليفة الطبية: «تستهدف خدمات إيصال الأدوية كافة مرضى مدينة الشيخ خليفة الطبية، من مواطنين ومقيمين، سواءً كانوا من سكان إمارة أبوظبي، أو غيرها من بقية الإمارات، حيث نقوم بإيصال الأدوية إلى منازلهم مع مراعاة حفظ الأدوية بدرجة الحرارة المناسبة. وتشمل خدماتنا توصيل أدوية المرضى المراجعين للعيادات التخصصية الخارجية ومرضى جناح العلوم السلوكية، إضافة إلى مرضى الرعاية المنزلية».