مصادرة 1431 كمامة مغشوشة في دبا الفجيرة

دبا الفجيرة (الاتحاد)

صادرت بلدية دبا الفجيرة، متمثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة، 1431 كمامة مغشوشة ومجهولة المصدر، وذلك خلال عدد من الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت في مدينة دبا والمناطق التابعة لها مؤخراً، في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع للتأكد من استيفاء وتطبيق جميع القوانين التي تفرضها البلدية، وحول السلوكيات الصحية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى التنبيه بضرورة الالتزام بإجراءات النظافة والتعقيم المستمر.

وزار مفتشو البلدية 253 منشأة غذائية، تتضمن جميع محال بيع وتقديم المنتجات الغذائية، والتفتيش على 15صيدلية و18 مغسلة، و7 مقاهٍ، وتم إنذار 61 منشأة، وتحرير 12 مخالفة على المنشآت التي لم تلتزم بتنظيف وتعقيم الأدوات المستخدمة وعدم ارتدائهم الكمامات والقفازات.

وصادرت البلدية 1431 كمامة مغشوشة ومجهولة المصدر، وعدم استيفائها للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة، مستغلين الإقبال المتزايد على شراء الكمامات من قبل المستهلكين، إلى جانب إغلاق ومخالفة منشأة لتلاعبها ورفعها أسعار الكمامات والقفازات.

كما أغلقت البلدية مقهى ثبت عدم التزامه بالقرارات الوقائية الصادرة عن البلدية المتمثلة في منع تقديم الشيشة بمختلف أنواعها في جميع المنشآت الفندقية والسياحية ومقاهي الشيشة والمطاعم المرخصة.

كما قامت البلدية بحملات على الصالونات ومراكز التجميل الخاصة بالرجال والنساء للتأكد من استيفائها وتطبيق جميع القوانين التي تفرضها البلدية ومن تطبيق الاشتراطات الصحية من قبل الصالونات، ومن الأدوات المستخدمة ومدى صلاحيتها وسلامتها، وبلغت عدد الزيارات 102 زيارة منها 38 صالوناً نسائياً و64 صالوناً رجالياً.

وأكدت البلدية أهمية الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة من الحكومة، بأنها لن تتردد في مخالفة أي منشأة لا تلتزم بالإجراءات الصادرة.

ودعت الجميع إلى التعاون التام والتكاتف لتحقيق الأهداف المرجوة من التدابير التي وضعت لحماية العاملين في هذه المنشآت والمجتمع بشكل عام.

كما ناشدت البلدية المستهلكين ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشآت من خلال التواصل مع مكتب الطوارئ الذي يعمل على مدار الساعة.