بمباركة حميد النعيمي.. اسم «عائشة العيدروس» على مختبر بجامعة عجمان

عجمان (وام) بمباركة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، أطلقت الجامعة اسم المغفور لها المعلمة المواطنة «عائشة عيسى عمر العيدروس» على مختبر للحاسب الآلي تابع لكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة، وذلك تخليداً لذكرى هذه المربية الفاضلة التي وافتها المنية أمس الأول أثناء تأدية واجبها في التدريس عن بعد لطالبات مدرسة أم كلثوم للتعليم الثانوي في العامرة بمدينة العين.

تأتي هذه المبادرة تكريماً لجهود المعلمة الراحلة التي حرصت على القيام بواجبها بأمانة وإخلاص حتى آخر لحظة من حياتها، وهي معلمة مشهود لها بالكفاءة والخلق الرفيع أدت رسالتها بتدريس وتخريج أجيال من الطالبات على مدار 20 عاماً من حياتها التعليمية كمعلمة تقنية معلومات وحاسوب. وأكد الدكتور كريم الصغير مدير الجامعة أن هذه المبادرة تأتي إيماناً من الجامعة بدور المعلم في العملية التعليمية وتثميناً للجهود التي يبذلها المعلمون المخلصون ودورهم في إنشاء جيل واعٍ متعلم.

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