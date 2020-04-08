«الصحة» تسحب مكملات غذائية ضارة

سامي عبد الرؤوف (دبي)

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من الوسيلة الطبية LeMaitre Over the Wire Embolectomy Cathete، التي تستخدم لإزالة جلطات الدم جراحياً، بسبب احتمالية حدوث خلل فني قد يسبب إعاقة دائمة للمريض.

جاء ذلك في تعميم وجهته الوزارة إلى جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية في القطاع الخاص، حيث أوصت الوزارة بضرورة سحب الوسيلة الطبية المذكورة، ومنع تداولها واستيرادها.

ولفتت الوزارة، إلى أن التحذير جاء بعد إصدار إدارة الغذاء والدواء الأميركية، تحذيراً بسحب الوسيلة الطبية المذكورة، وذلك لاحتمالية حدوث صعوبة في انكماش البالون بعد وضعها، ما قد يؤدي إلى تجزئتها وانفصالها عند محاولة انتزاعها، وقد ينتج عن ذلك حدوث عواقب صحية وخيمة، تتمثل في إضرار بالقلب والأوعية الدموية، كما يتوجب اتخاذ إجراءات إضافية لتجميع الشظايا الناتجة عن تجزئة البالون، والتي قد تتسبب في حدوث إعاقة دائمة للمريض، وحدوث أضرار بأعضاء الجسم الأخرى، أو قد تؤدي إلى الوفاة.

وذكرت الوزارة أنه قد تبين توفر الوسيلة الطبية المذكورة لدى موزعين داخل الدولة، علماً بأنها غير مسجلة في إدارة الدواء بالوزارة.

وفي سياق متصل، حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من استخدام المكملات الغذائية Majo Black capsules، لاحتوائها على مادة قد تسبب انخفاضاً في ضغط الدم.

ووجهت الوزارة تعميماً إلى جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية في القطاع الخاص، أوضحت خلاله أن المكمل الغذائي Majo Black capsules، ثبت احتواؤه على مادة دوائية غير معلن عنها، وهي تادالافيل، والتي قد تسبب انخفاضاً حاداً في ضغط الدم، قد يصل إلى مستويات خطيرة.

وأكدت الوزارة، أن المنتج المذكور يمكن أن يشكل خطراً كبيراً على المرضى المصابين بأمراض القلب والسكري أو ارتفاع نسبة الدهون، خصوصاً الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات.