محمد بن زايد: مواجهة «كورونا» تحتاج إلى استجابة دولية جماعية فاعلة

أبوظبي (وام)

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفخامة شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة أمس -خلال اتصال هاتفي- العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خاصة في ظل الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما تناول الاتصال الهاتفي أزمة فيروس «كورونا» وآخر مستجدات انتشاره على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة في القارة الآسيوية وتداعياته السلبية على الأوضاع الصحية والاقتصادية في العالم، إضافة إلى آليات تعامل دولة الإمارات وأوزبكستان مع الخطر الذي يمثله الفيروس وتنسيق جهودهما في هذا الشأن.

وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، على أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الدول في العالم، في التصدي لفيروس «كورونا» وضرورة بناء استجابة دولية جماعية فاعلة لهذه الأزمة، تضع في اعتبارها كل الظروف وتنطلق من التضامن الإنساني المجرد من أي اعتبارات أخرى وتقديم الدعم للفئات والمجتمعات التي هي في حاجة إلى المساعدة، وأكد سموه أن العالم في ظل وباء «كورونا» يعيش لحظة اختبار إنساني حقيقي في تاريخ البشرية.

وأعرب سموه عن دعم دولة الإمارات لجهود جمهورية أوزبكستان الصديقة في مواجهة فيروس «كورونا»، وتضامنها معها ومع كل دول العالم في المعركة ضد هذا الفيروس. ودعا الله تعالى أن يحفظ أوزبكستان وشعبها من كل مكروه وأن يحيط شعوب العالم كله برحمته.

من جانبه، عبر فخامة شوكت ميرضيائيف رئيس أوزبكستان عن اعتزازه بالعلاقات القوية التي تربط بلاده ودولة الإمارات على المستويات كافة، وتقديره للجهود التي يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العمل من أجل تعزيز التضامن الدولي في التعامل مع فيروس «كورونا». وأكد أن بلاده حريصة على تعميق تعاونها مع دولة الإمارات في هذا الخصوص، متمنياً لشعب الإمارات السلامة من كل شر.