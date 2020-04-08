عويضة المرر: الشكر لخط دفاعنا الأول

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن العالم بأسره يواجه اليوم أزمة صحية استثنائية، تتطلب من الجميع الوقوف جنباً إلى جنب، لمواجهتها بكل عزيمة وإصرار، بالاستناد إلى توجيهات قيادتنا الرشيدة، التي توفر كل السبل من أجل وقاية وحماية صحة الإنسان.

وقال معاليه، بمناسبة اليوم العالمي للصحة: «في هذا اليوم، أبعث برسالة شكر وامتنان وتقدير وعرفان لكل الكوادر الطبية العاملة في مجال الصحة في دولة الإمارات، من أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين وفنيين، شكراً لخط دفاعنا الأول، وحماتنا الذين يعملون من أجل وقاية صحة أفراد المجتمع، نحن مدينون لكم بسلامتنا وحمايتنا من الأمراض».

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