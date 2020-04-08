«الوطني»: النظام الصحي الإماراتي يستند إلى أعلى المعايير العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد المجلس الوطني الاتحادي بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مختلف أجهزة الدولة وفي مقدمتها القطاع الصحي في ظل ما يشهده العام من سرعة انتشار فيروس كورونا، لتعد دولة الإمارات نموذجاً رائداً في اهتمام القيادة، وحرصها على وضع مصلحة الإنسان في مقدمة اهتمامها، وفي وعي شعبها ومجتمعها، وفي تكاتف جهود مؤسساتها الاتحادية والمحلية والقطاعين الحكومي والخاص، وبفضل ما تم وضعه من خطط وتدابير استباقية واحتياطية جعلت الدولة على أعلى جاهزية، الأمر الذي يجسد نجاح نهج الدولة منذ تأسيسها في التعامل مع الأزمات، وفي وضع ما يناسبها من أنظمة وسياسات نابعة من فهمها العميق لاحتياجاتها ومتطلبات مجتمعها.

جاء ذلك، بمناسبة مشاركة المجلس الوطني الاتحادي الاحتفال بيوم الصحة العالمي، وهو يواصل دوره في إطار ممارسة اختصاصاته الدستورية في المساهمة بجهود الدولة الرامية إلى النهوض بقطاع الصحة الذي يشهد تطوراً يضع دولة الإمارات في مقدمة دولة العالم، من حيث عدد المنشآت الصحة المعتمدة، وبتطبيقها نظاماً صحياً يستند إلى أعلى المعايير العالمية أثبت مدى كفاءته وقدرته على التعامل مع مختلف التطورات.

وحظي الاهتمام بقطاع الصحة بالنصيب الأكبر من مناقشات المجلس الذي ساهم منذ تأسيسه قبل أكثر من أربعة عقود، ومن خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية على مدى «17» فصلاً تشريعياً عقد خلالها «617» جلسة أقر خلالها «610» مشروعات قوانين وناقش «327» موضوعاً عاماً، ووجّه «912» سؤالاً، في تطوير المنظومة التشريعية، وفي مناقشة العديد من القضايا التي تناولت القطاعات كافة، وذلك بفضل الدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة لصاحب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات.

وخلال الفصل التشريعي السابع عشر الحالي الذي بدأ بتاريخ 14 نوفمبر 2019م كان الاهتمام بموضوع قطاع الصحة في مقدمة أولويات عمل المجلس، من خلال مناقشة ثلاثة مشروعات قوانين، هي: مشروع قانون اتحادي بشأن السلامة الإحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، ومشروع قانون بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي بشأن المبيدات، وتوجيه عدد من الأسئلة التي تتعلق بهذا القطاع المهم.