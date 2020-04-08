مدير إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي لـ «الاتحاد»: 83 ألف شحنة غذائية مستوردة في 90 يوماً

آمنة الكتبي (دبي)

قالت إيمان البستكي، مدير إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي، لـ «الاتحاد» إن عدد شحنات الغذاء المستوردة خلال التسعين يوماً الماضية، أي من بداية العام الجاري، بلغ 83 ألفاً و225 شحنة، كما بلغت كمية الأغذية المستوردة أكثر من مليوني طن.

وأوضحت أن عدد الأصناف المستوردة بلغ 495 ألفاً و838 صنفاً غذائياً، كما نفذت بلدية دبي 13 ألفاً و620 زيارة تفتيشية منذ بداية العام الجاري 2020.

وقالت البستكي «يتم تسجيل جميع أصناف الأغذية إلكترونياً من خلال نظام عالمي يعتبر من الأنظمة الفريدة في مجال الرقابة، على الأغذية المستوردة والمنتجة محلياً بالإمارة، حيث يوفر النظام إحصاءات دقيقة وواضحة عن نوع الأغذية، ونتائج العينات، ونسب الخطورة في المواد، ومواعيد جمع العينات منها من خلال أماكن وجودها».

وبينت أن بلدية دبي تشدد على سلامة الغذاء من خلال آليات دقيقة تنظم العمليات الرقابية على جميع المواد الغذائية بشكل مستمر على مخازن المؤسسات الغذائية والشركات التجارية.

وأضافت البستكي أن أهم ما يميز منظومة سلامة الأغذية في إمارة دبي أنها منظومة ذكية متكاملة، جعلت دبي من أفضل مدن العالم في هذا المجال، خاصة أن هناك العديد من الشركات العالمية تربط الإمارة مع الدول التي تطبق الاشتراطات الخاصة في سلامة الأغذية، ما يسهل عملية الرقابة على الأغذية باعتبارها تأتي من بلدان معتمدة وتطبق الممارسات العالمية في هذا الشأن، وبمجرد دخول الأغذية إلى الإمارة تتم مراقبة كل ما يتعلق بسلامتها بصورة ذكية عبر المنصة الذكية، باعتبار أن التجار الذين يتسلمونها مسجلون بنظام التفتيش الذكي للبلدية.

وتابعت «كما تتم مراقبة نقل الأغذية إلى المستودعات ثم المحال التجارية حتى تصل للمستهلك، ومؤخراً بدأت البلدية تطبيق نظام التتبع الغذائي الذي تم إدراجه ضمن منصة نظام (فود ووتش) الذي طورته البلدية، حيث يتميز هذا النظام بتتبع الأغذية من بلد المنشأ إلى وصولها للمستهلك من خلال رقابة ذكية توفر الوقت والجهد، والالتزام بالاشتراطات الصحية العالمية لسلامة الأغذية في جميع المراحل، ويتم التعرف إلى خطورة المادة في أي مرحلة، ومطابقة شروط التخزين والحرارة المطلوبة واشتراطات نقل الأغذية».

وأوضحت أن البلدية تتبع إجراءات مشددة في الرقابة على شحنات الأغذية الواردة إلى دبي، مؤكدة أن أي مادة غذائية لا يتم بيعها إلا إذا كانت مسجلة ضمن النظام الرقابي والخاضع لأحكام الرقابة على الأغذية المحلية والمستوردة، بحيث تصل إلى المستهلك ضمن المعايير والمواصفات المعتمدة، ما يسهم في عملية متابعة الأغذية بدءاً من عملية الوصول من الميناء إلى عملية التخزين.

وقالت إيمان البستكي، مدير إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي «تعتبر دبي من أكبر وأهم المراكز التجارية العالمية لاستيراد وإعادة تصدير المواد الغذائية، وقد طورت إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي نظام (فود ووتش) لتسهيل تبادل المعلومات بين السلطات الرقابية، والمؤسسات المعنية، ومقدمي الخدمات والمستهلكين، من خلال استخدام تقنيات الرقابة الرقمية وتحليل البيانات والتطبيقات المبتكرة، وتقدم منصة (فود ووتش) إمكانية لتتبع الأغذية من خلال التأكد من المكونات والمعلومات الغذائية لكل منتج».

دليل مؤقت

أصدرت بلدية دبي دليلاً مؤقتاً لإدارة سلامة الغذاء في إمارة دبي يسري العمل به لمدة 3 أشهر اعتباراً من الشهر الجاري إلى شهر يونيو المقبل. وذلك في إطار التصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ويسري استخدام هذا الدليل كمرجع في جميع المؤسسات الغذائية، وموردي مواد التطهير والنظافة، وخدمات نقل وتوصيل الأغذية، ويشمل ذلك مركبات نقل الأغذية والدراجات النارية وغيرها من وسائل نقل الأغذية، وشركات تدريب برامج سلامة الغذاء والشركات الاستشارية والشركات المانحة للشهادات.

وأوضحت بلدية دبي أنه يجب على كل المؤسسات الغذائية الالتزام بنظام سلامة الغذاء في كل الأوقات، وهناك متطلبات إضافية يجب تطبيقها خلال فترة سريان هذا الدليل، في جميع المؤسسات الغذائية وهي: تنظيف وتطهير المناطق العامة، وتنظيف وتطهير الأسطح الملامسة للأيدي، وتنظيف وتطهير الأسطح ذات الملامسة الأكثر تكراراً.