الامارات | «مواصلات رأس الخيمة» تتولى توصيل الأدوية إلى منازل المرضى

شكرا لقرائتكم خبر عن «مواصلات رأس الخيمة» تتولى توصيل الأدوية إلى منازل المرضى والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أمس، مبادرة توصيل الأدوية إلى لمرضى في مختلف مناطق الإمارة، بالتعاون مع منطقة رأس الخيمة الطبية ومستشفى صقر الحكومي، ووفرت عدداً من المركبات التي تعمل يومياً في خدمة المرضى من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى التاسعة مساء.
وقال مدير عام الهيئة، المهندس إسماعيل حسن البلوشي، إن «المبادرة تهدف إلى تيسير عملية الحصول على الخدمات الصحية للمرضى، من أجل إسعادهم وتجنيبهم مشقة الذهاب إلى المستشفى، بالإضافة إلى تخفيف الضغط الواقع على الكادر الطبي، وتجنيبه عملية الاختلاط مع الآخرين ودعماً لخط الدفاع الأول».
وأضاف أن «المبادرة أُطلقت بالتعاون بين مختلف المؤسسات، لدعم القطاع الصحي في الإمارة».
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