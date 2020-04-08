الامارات | مدارس خاصة تلزم الأهالي بسداد القسط الأول من رسوم العام المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس خاصة تلزم الأهالي بسداد القسط الأول من رسوم العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد ذوو طلبة بمدارس خاصة في أم القيوين ورأس الخيمة بأن المدارس ألزمتهم بدفع القسط الأول من العام الدراسي المقبل، لضمان بقاء أبنائهم في فصولها الدراسية وذلك بعد تحويل نظام «التعلم عن بعد»، لافتين إلى أن المدارس لم تراعِ الظروف الراهنة كما أنها لم تخفض من الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل، وتواصلت «الإمارات اليوم» مع المدارس الخاصة للحصول على رد بشأن شكاوى ذوي الطلبة، لكن لم يتسنَّ الحصول على رد منها، حيث أفادت إحدى المدارس في أم القيوين بأنها مشغولة في تطبيق نظام «التعلم عن بعد» ولا يوجد لديها فرصة للرد، فيما أفادت مدرسة أخرى في إمارة رأس الخيمة، بأنها لن تعلق على شكاوى ذوي الطلبة، وطلبت الحصول على رد من وزارة التربية والتعليم، فيما أبلغت «الإمارات اليوم» وزارة التربية والتعليم بشكاوى ذوي الطلبة، لكن لم يتسنّ الحصول على رد.

وتفصيلاً، قال علاء هاشم إن إدارة المدرسة التي يدرس بها ابنه وابنته في أم القيوين، ألزمته بدفع قيمة رسوم الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي المقبل.

وأوضح أنه وجد نفسه ملزماً بدفع رسوم الفصل الأول للعام الدراسي المقبل، رغم عدم انتهاء الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي، متابعاً أن المدرسة لم تراعِ الظروف الراهنة لأسر الطلبة، وطلبت دفع رسوم العام المقبل قبل بداية الفصل الدراسي الثالث، لقبول تسجيل الطالب في فصولها العام المقبل.

وطالب وزارة التربية والتعليم بمراجعة سياسة دفع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة وتحديد توقيت دفعها، وفقاً لمصالح المدرسة ومراعاة لظروف ذوي الطلبة.

ورأى والد الطالب، خالد السبع، الذي يدرس بإحدى المدارس الخاصة في أم القيوين أن طلب المدارس الخاصة من ذوي الطلبة دفع رسوم الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي المقبل قبل نهاية العام الدراسي الحالي، يشكل عبئاً على ذوي الطلبة، خصوصاً أنه تم دفع رسوم الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي قبل أيام.

وأضاف أن المدارس بدلاً من أن تخفض رسوم الفصل الدراسي الثالث بعد تطبيق نظام «التعلم عن بعد»، بدأت تحصيل رسوم الفصل الدراسي الأول للعام المقبل، من دون مراعاة ظروف ذوي الطلبة.

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وتابع أن «المدرسة أبلغتنا بعدم قبول تسجيل الطلبة للعام الدراسي المقبل في حال عدم دفع رسوم الفصل الدراسي الأول للعام المقبل، مطالباً المدارس بتحصيل رسوم حجز المقعد للعام الدراسي المقبل وتقسيط الرسوم كاملة مع بداية السنة الدراسية.

وذكرت (أم ياسر) أن المدرسة التي يدرس بها ابنها في رأس الخيمة طالبتها بدفع رسوم الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي المقبل، مع رسوم الفصل الدراسي الثالث الحالي، للتأكيد على تسجيل الطلبة في فصولها الدراسية.

وأوضحت أنه يجب على الجهات المختصة توجيه المدارس بمراعاة ظروف ذوي الطلبة، وعدم الحصول على الرسوم الدراسية قبل ميعادها، وتخفيض الرسوم الدراسي، ومنح ذوي الطلبة فرصة دفع الأقساط طوال السنة، بما يتماشى مع نظام «التعلم عن بعد»، ومراعاة للظروف الحالية.

حجب شهادة النجاح

قالت والدة طالب بمدرسة خاصة في رأس الخيمة، إن المدرسة أكدت لها أنه في حال تأخير ولي أمر الطالب عن دفع رسوم الفصل الدراسي الأول للعلم الدراسي المقبل، فسيتم حجب شهادة النجاح، أو عدم قبوله في فصولها الدراسية.

وتابعت أن المدرسة لم تراعِ ظروف ذوي الطلبة، وتغير نظام التعليم النظامي إلى «تعلم عن بعد»، كما أنها سبقت صدور أي قرارات من وزارة التربية والتعليم في ما يتعلق بالعام الدراسي المقبل.

مدارس خاصة رفضت الرد على شكاوى أسر الطلبة، بزعم انشغالها بتطبيق «التعلّم عن بُعد».