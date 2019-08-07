حاكم رأس الخيمة يستقبل القنصلية الكندي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصره بمدينة صقر بن محمد أمس، ماريسي غروسمان، القنصلية العام لكندا في دبي، التي قدمت لسموه التحية بمناسبة توليها مهامها في الإمارات.

رحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالقنصل، متمنياً دوام العلاقات الطيبة بين البلدين على مختلف المستويات. وقد نوقشت خلال اللقاء العلاقات بين البلدين في المجالات المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها بما يعود بالنفع على الشعبين.

جدير بالذكر أن الشيخ سعود بن صقر، الحاكم الحالي لرأس الخيمة، رابع الإمارات السبع من حيث المساحة، ويعتبر سمو الشيخ سعود، أحد أهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، وولي عهده هو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ويشهد لسموه أنه كان حاكمًا رشيدًا لإمارة رأس الخيمة وهو ابن حاكم نفس الإمارة السابق، الشيخ صقر بن محمد القاسمي.

نشأته وتعليمه

نال الدراسة من خلال جميع المراحل التعليمية في إمارة رأس الخيمة، ولكن عندما وصل إلى مستوى التعليم العالي الجامعي، كانت دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية وكانت الجامعة التي انضم إليها هي جامعة ميشيغان، حيث اختار أن يكون مجال دراسته هو التوجه لتعلم العلوم المختلفة بين السياسة والاقتصاد هو أحد أهم العلوم التي أهّلته لحكم الإمارة.

كان مسؤولًا أيضًا عن مجموعة من الشركات المختلفة وكان الرئيس منهم، حيث بنى بعض الشركات المختلفة وكان مسؤولاً عنها منذ بداية إنشائها وأهم هذه الشركات هي صناعة العقارات والأدوية، وكذلك شركة أخرى متخصصة في عالم السيراميك، وأخيراً شركة متخصصة في عالم الدواجن والأعلاف ذات الصلة.

ولايته للعهد والحكم

في 14 يونيو 2003، قام والده، الشيخ صقر بن محمد القاسمي، بإقالة أخيه غير الشقيق، الشيخ خالد بن صقر القاسمي، من ولاية العهد وعينه ولي العهد ونائب حاكم رأس الخيمة. الخيمة.

توليه حكم الإمارة

تولى الإمارة في 27 أكتوبر 2010، بعد وفاة والده، الشيخ صقر بن محمد القاسمي. أعلن المجلس الأعلى للاتحاد بمبادرته لتولي الإمارة، وفي بيان صادر عن وزارة شؤون الرئاسة، أكد المجلس دعمه الكامل.

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة

تأسست مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لأبحاث السياسة العامة في عام 2009 للمساعدة في التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في رأس الخيمة والإمارات الشمالية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، محافظ إمارة رأس الخيمة. إنها منظمة غير ربحية وشبه حكومية، وهي مبادرة حكيمة تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد وحاكم إمارة رأس الخيمة. يقدر سموه ويقدر مسؤولية التعليم والبحث، وقد تم تأسيس مؤسسة القاسمي لإنشاء هيئة أبحاث عالمية تركز على إمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تنمية القدرات المحلية لدى الجمهور. القطاع ومشاركة أفراد المجتمع في عملها.

عائلة سعود بن صقر

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زوجة الشيخ الحاكم هي الشيخة هناء، ابنة جمعة بن الماجد، وكان زواجها نتيجة لستة أبناء، أربعة منهم من الذكور وابنتين، وأبنائهم هم:

الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي:

الشيخ محمد هو أول وأكبر ابن للشيخ الحاكم، ولد الشيخ محمد في عام 1977 م، ويعتبر الشيخ ولي عهد والده الشيخ سعود بن صقر، وقد أتم الشيخ محمد دراساته الجامعية في كاليفورنيا، وتخصص في مجال دراساته باختيار مجموعة من العلوم السياسية، وعينه والده لمنصب ولي العهد وكان ذلك في عام 2000

الشيخة آمنة بنت سعود بن صقر القاسمي:

تمكنت الشيخة آمنة من الوصول في مراحلها التعليمية إلى درجة الماجستير وكانت تعرف باسم أحد أبناء الشيخ الحكيم المتميزين وتميزت في عالم دراستها الخاصة في مختلف المراحل، كما كان معروفًا عن رغبتها وحبها للعلوم والتعلم، واختارت أن تكون مجال دراساتها في علوم إدارة الاعمال. وأكملت دراستها في واحدة من الولايات الأمريكية الأكثر أهمية تسمى كاليفورنيا، وكانت في جامعة ستانفورد.

الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي:

وهو مسؤول عن رئاسة أحد الأندية الثقافية الموجودة في إمارة رأس الخيمة وهو أيضًا نادي رياضي يسمى رمس، وهو مسؤول عن إدارة ورئاسة شركتين تحملان الاسم نفسه، وهما شركات رأس الخيمة، واحدة منها هي شركة قابضة متخصصة في عالم الضيافة وغيرها من الشركات الوطنية والمتخصصة في الفنادق.

الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي:

الشيخ خالد مسؤول عن إدارة شركتين مختلفتين، إحداهما شركة تدعى جزيرة المرجان، بالإضافة إلى شركة متخصصة في عالم السيراميك تسمى رأس الخيمة، وهو مسؤول عن رئاسة نادٍ رياضي أيضًا. تقع في إمارة رأس الخيمة ويسمى مسافي.

الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي:

إنه يركز فقط على رئاسته لواحد من أهم الأندية في الإمارة، وهو ناد ثقافي ورياضي، بالإضافة إلى نادي تعاوني.

الشيخة مهرة بنت سعود بن صقر القاسمي:

هي واحدة من أبناء الشيخ سعود المحبوبين إلى قلبه وهي تفضل الانضمام إلى الأعمال الخيرية في مختلف المجالات.

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