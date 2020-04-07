الامارات | لماذا يجب الاحتفاظ بفواتير الشراء لتجنب مخالفات الرادار خلال فترة التعقيم؟

شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب الاحتفاظ بفواتير الشراء لتجنب مخالفات الرادار خلال فترة التعقيم؟ والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي العميد سيف مهير المزورعي في لقاء مع تليفزيون دبي أن من الضرروي الاحتفاظ بفواتير الشراء خصوصاً في الحالات التي يستخدم فيها مركبة واحدة من قبل أكثر من شخص في الأسرة، لافتاً إلى أن هناك نماذج مثل حاجة فرد في العائلة لشراء اغراض، وآخر للذهاب إلى المستشفى، وثالث للعمل أو أي مكان آخر، ففي هذه الحالة يستطيع النظام التعرف على السيارة بواسطة الذكاء الاصطناعي وتحديد مسارها، لكنه لا يستطيع تبين الغرض من زيارة هذا المكان، لذا يجب الاحتفاظ بالفواتير كإثبات حالة عند الطلب.

وقال المزروعي إن نظام المخالفات خلال فترة التعقيم الوطني التي تمتد على مدار الساعة في دبي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، الذي يصحح المخالفة مباشرة حتى لو التقط الرادار السيارة، إذ يستثني تلقائياً مركبات الفئات المستثناة، وحاملي التصاريح من أفراد المجتمع الذين يخرجون لقضاء احتياجاتهم الضرورية.

واضاف في تصريح لإذاعة نور دبي أن مجرد تصوير السيارة بالرادار لا يعني توثيق المخالفة، لافتاً إلى أن النظام يستطيع رصد أي تغيير في مسار السيارة حتى لو كان صاحبها من الفئات المستثناة، فإذا انحرف عن طريقه المعتاد من عمله إلى منزله والعكس، يتم مخالفته إلى أن يثبت أن انحرافه عن المسار ضروري، وكذلك بالنسبة للأشخاص حاملي التصاريح.

وأشار إلى أن عامة أفراد المجتمع من الفئات غير المستثناة يجب ان يحصلوا على تصريح يومي، لأن من غير المنطقي أن يحصل الشخص على تصريح للتسوق من الجمعية لمدة أسبوع، مؤكداً أن جميع الخدمات متاحة في كل منطقة سكنية، لذا فمن غير المقبول أن يسكن شخص في الحمرية، وترصده الرادارات في الخوانيج والبرشاء ومناطق أخرى، ويبرر ذلك بأنه خرج لشراء مواد غذائية أو لأغراض أخرى.