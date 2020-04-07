الامارات | مصادرة 8423 من منتجات معقم اليدين في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 8423 من منتجات معقم اليدين في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صادرت دائرة بلدية رأس الخيمة كميات كبيرة من منتجات معقم اليدين لعدم مطابقتها للمواصفات المعمول بها.

وأوضحت أنه تمت زيارة 112 منشأة ومصادرة 8423 من منتجات معقم اليدين تبين أنها غير مسجلة بالمواصفات والمقاييس وتحتوي على نسبة أقل من المسموح به من المادة الفعالة للتعقيم والبعض منها كان يحتوي على معلومات طبية غير صحيحة والآخر مخالف للمواصفات التي تم الإخطار عنها.

وأفادت البلدية أن المصادرة تمت خلال حملات تفتيشية واسعة النطاق قام بها فريق إدارة الصحة العامة في مختلف أسواق رأس الخيمة بهدف حماية المستهلكين من أي ممارسات ضارة وحفاظاً على سلامة وصحة أفراد المجتمع، وفي إطار التصدي لممارسات الغش والتدليس.