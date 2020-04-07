الدفاع المدني يحذر من خطورة تعرض "عبوات التعقيم" للشمس داخل المركبات

حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني -أبوظبي من خطورة ترك "عبوات التعقيم والعطور" داخل المركبات والتي قد تتسبب في حدوث انفجارات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت أن معظم المعقمات تحتوي على مواد كحولية قابلة للاشتعال، وتعرضها بشكل مباشر للشمس ودرجة حرارة عالية داخل المركبات يؤدي لانفجارها ما يهدد صحة وسلامة الأفراد ويتسبب بأضرار كبيرة في الممتلكات.

ومن جانبها دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى عدم إغلاق نوافذ المركبة بالكامل، خاصة عند وقوفها تحت أشعة الشمس، حيث تزداد الخطورة عندما يتم إطفاء المركبة وإغلاق نوافذها وحثتهم على عدم ترك أي مواد تعقيم أو عطور أو أي مواد قابلة للاشتعال مثل "الولاعات" وغيرها داخل المركبة خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.