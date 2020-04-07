زيادة في إنتاج المواشي برأس الخيمة

محمد صلاح (رأس الخيمة)

أكد عدد من أصحاب مزارع الثروة الحيوانية في إمارة رأس الخيمة وجود زيادة في إنتاج المواشي المحلية هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية نتيجة لهطول كميات كبيرة من الأمطار على فترات عدة، خاصة على مناطق الرعي والسهول الجبلية التي تكثر فيها المراعي الطبيعية.

وقال مالك الحبسي أحد المربين لـ«الاتحاد»: إن الأمطار التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية أسهمت بشكل كبير في نمو حشائش الرعي بمعظم المراعي الجبلية والسهلية، مشيراً إلى أن العام الجاري يشهد زيادة في إنتاج الحيوانات التي سيتم طرحها في الأسواق المحلية، والتي يبدأ المربون طرح المزيد منها مع اقتراب شهر رمضان المبارك. وأضاف: حكومتنا الرشيدة تقدم الدعم للمربين، ونطالب بزيادة هذا الدعم لنتمكن من زيادة أعداد الحيوانات، بما يحقق الأمن الغذائي المطلوب، وتوفير اللحوم المحلية وبأسعار في متناول الجميع، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية مستقرة وممتازة بالنسبة للمستهلك وللتاجر والمربي سواء بالنسبة للمواشي المحلية أو المستوردة.

وقال سعيد الشحي أحد المربين: إن موسم الرعي هذا العام كان موسماً متميزاً ولا يزال ممتداً حتى الآن بالكثير من المناطق، خاصة بعد هطول الأمطار الغزيرة، لافتاً إلى أن المربين قادرون على سد ما يقرب من 50-60% من حاجة السوق المحلي خلال الفترة الحالية، خاصة في المواسم مثل شهر رمضان والأعياد وغيرها.

ومن ناحيته، أوضح ناصر عبدالله تاجر بالسوق أن هناك استقراراً في أسواق الغنم والمواشي على مستوى الدولة، وأسهم هذا الاستقرار في أن تكون الأسعار عند مستوياتها السابقة، لافتاً إلى أن الغنم الصومالي يتراوح بين 500 - 550 درهماً للخروف زنة نحو 14 كيلوجراماً والهندي نحو 500 درهم فيما يصل سعر الخروف المحلي لنحو 850 درهماً وهي أسعار جيدة.

وتابع: معظم الأنواع متوافرة داخل الأسواق بدءاً من الجمال والأبقار والأغنام والماعز، لافتاً إلى أن الموسم بالنسبة للمربين يبدأ خلال الفترة المقبلة ويستمر حتى شهر رمضان ويمتد حتى عيد الأضحى المبارك.